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H＆MＸ亞莉安娜時尚登場！眾多粉嫩單品8／15開賣　不買就「thank u, next」

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實習記者鄧光惟／綜合報導

近年來大紅大紫的美國鐵肺歌后亞莉安娜（Ariana Grande），去年靠著單曲《thank u, next》成功登頂各大音樂榜單，而今年她也延續這股氣勢攜手快時尚品牌H＆M推出「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列，一起來看看吧！

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

此次由亞莉安娜攜手H＆M推出的服飾系列，可說是以亞莉安娜平時的穿著為出發點去設計，因為她的服飾都以Oversize版型居多，而這次帶來的外套、帽T、T-Shirt、短版上衣、帽款、配件於設計上，採用了「7 Rings」、「thank u, next」、亞莉安娜照片等元素，而這都是在傳達《thank u, next》的獨特主張。

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲外套售價為台幣1,799元、亞莉安娜照片帽T售價為台幣799元。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲「7 Rings」長版T-Shirt售價為台幣799元、「7 Rings」T-Shirt售價為台幣499元。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲亞莉安娜照片T-Shirt、「thank u, next」T-Shirt售價皆為台幣499元。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲「thank u, next」短版上衣與T-Shirt，售價分別為台幣399元、台幣799元。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲毛帽售價為台幣199元、棒球帽售價為台幣349元。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲髮夾售價為台幣299元、束口袋售價為台幣399元。（圖／品牌提供）

全新的亞莉安娜 X H＆M「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列，目前已經在H＆M的官網開賣，全台門市則是於8／15登場，而實際的販售品項以門市為主，喜愛亞莉安娜的粉絲們，一定要記得購買哦！

此外，另一個快時尚品牌GAP，日前也替中華區代言人天后蔡依林（Jolin）推出6款聯名T-Shirt，並將Jolin 2019年度專輯《Ugly Beauty》中的歌曲融入，包括《玫瑰少年Womxnly》、《腦公》、《紅衣女孩》、《甜秘密》、《消極掰》以及《怪美的》，目前除了《玫瑰少年Womxnly》主題售完以外，其餘5款皆可於各大門市與官網購得，而售價為台幣1,099元。

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）▲「Ariana Grande, thank you next」演唱會服飾系列。（圖／品牌提供）

▲左起分別為《玫瑰少年Womxnly》、《腦公》、《甜秘密》、《消極掰》主題。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

美國歌后, 亞莉安娜, thankunext, H&M, 快時尚, 7Rings, GAP, 蔡依林, Jolin, 玫瑰少年, 腦公, 怪美的
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