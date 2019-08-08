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吃甜食瘦更快！外國部落客大推的「無痛減重法」

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▲▼外國部落客大推的無痛減重法 。（圖／翻攝自Pinterest）

▲適量節食和培養運動習慣，讓減重變成一個長遠的計畫。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Lily

想要瘦不一定得靠少吃，就有外國研究報告指出，不吃雖然可以在短時間之內變瘦，但一但開始恢復飲食後，復胖效果比你想的驚人。正確的瘦身方式應該是均衡飲食搭配適當的運動，謹守以下4個小秘訣，讓你瘦得健康又有感。

▲▼外國部落客大推的無痛減重法 。（圖／翻攝自Pinterest）

1.早餐一定要吃

許多瘦身女星在受訪中表示，一天三餐最重視的就是早餐，早餐是一天的活力來源，早餐的佔比應該最重，千萬別為了瘦身而跳過早餐。早餐攝取能幫助開啟一天的新陳代謝，即便是早上吃了NG高熱量食物，也比較容易被消耗掉。

▲▼外國部落客大推的無痛減重法 。（圖／翻攝自Pinterest）

2. 適量澱粉攝取

人體所需營養必須有澱粉，減肥期間也不用刻意戒掉澱粉類食物，建議選擇優質澱粉來源，像是麥片或是地瓜、全麥土司等等，若全然不吃有可能造成減重卡關。以正常的成人來說，一天澱粉攝取量約莫在900克左右，早餐可吃最多，再來午餐和晚餐依次減少份量。

▲▼外國部落客大推的無痛減重法 。（圖／翻攝自Pinterest）

3.甜點當作減重動力

你沒有看錯，誰說減重一定不能吃甜點，有時有計畫的吃一些帶甜味的點心可以降低減重壓力，減去身體多餘的脂肪是一條漫漫長路，必須使用自己能承受的方式走下去，當體重或是體脂到達一訂標準，給自己應該的鼓勵，只要固定份量就不怕熱量會超標。

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關鍵字：

減重, 秘訣, 不挨餓
fashion.net

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