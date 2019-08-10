fb ig video ETtoday search mobile

日推「仿皮膚」矽膠粉撲！妝感更輕透、自然　就像用手上妝

> >

▲「皮膚粉撲」。（圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu））

▲日推「仿皮膚」矽膠粉撲！妝感更輕透、自然　就像用手上妝。（圖／翻攝自肌パフ（IG@hadapafu））

編輯／Ping　圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu）

妝容的好壞，底妝是很重要的一環，因為上不好就可能會不均勻、浮粉，而且粉底液的量一次上太多，看起來也會使妝感很重，所以用來上妝的器具非常重要！近日在日本有一款化妝粉撲非常熱賣，不僅讓底妝自然、輕透，粉底液的用量還大幅減少，趕快一起來看看吧～

這款來自日本「TANAC」公司的「皮膚粉撲」（肌パフ），一面為模仿人體皮膚紋路的上妝面，觸感就像是用手指上妝，但妝感比真的用手來得更均勻、輕透，而且還不容易弄髒手；另一面則是凹下去的設計，除了使用時更好拿，上妝時粉撲也會在臉上更服貼。

▲「皮膚粉撲」。（圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu））

▲「皮膚粉撲」。（圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu））

▲「皮膚粉撲」含稅售價為734円（約NT$218）。（圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu））

少了海綿吸收粉底液的特性，這款矽膠材質的「皮膚粉撲」不僅可以減少粉底液用量，在衛生方面也比較不容易產生細菌，清潔更方便快速，只需要用紙巾擦拭，或是使用中性洗潔劑清洗即可。另外，水滴狀的造型，除了可以用大面積的部分來快速上妝，尖端的部分可以在鼻翼、眼周等臉部細節上加強，讓底妝看起來更精緻。

不知道這款「皮膚粉撲」有沒有燒到各位呢～下次到日本看到它時，可別忘記帶回家試試，說不定能找到命定粉撲呢！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

上妝, 美妝, 刷具, 粉撲, 皮膚, 妝容, 彩妝, 日本
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

感情路超坎坷！總是愛錯人的3大星座女，第1名跌破眾人眼鏡

買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

泫雅素顏逛街被譏像大媽！招牌豐唇配鯊魚夾　網酸：怎麼變這樣

畫眉一支眉筆打發？這些「化妝壞習慣」，妳中幾個？ 影／佔有慾最強的4大星座男！天蠍吃醋冠軍、牡羊走「霸道總裁」路線 日劇《Heaven天國餐館》石原聰美變身超強勢女社長　完美駕馭各種風格 想瘦必學！超簡單「減肥321餐盤」飲食法　比算熱量更方便 超夯的手機包怎麼挑？經典奢華買LV、簡單時尚選BALENCIAGA 《我們不能是朋友》劇情最高潮！惟惟掰了論及婚嫁男友，只有投資自己不會騙人！ 星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面