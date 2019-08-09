超夯的手機包怎麼挑？經典奢華買LV、簡單時尚選BALENCIAGA

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為了方便隨時出門，現在的包包越做越小，尤其是腰包、斜背包等，不過，這些包款就算縮小了，外型依舊沒有太大更動，所以便有「手機包」的崛起，其中，該包款能夠放入大大小小的手機，並且背起來毫無負擔，而下方帶各位介紹，有哪些國際精品的「手機包」值得購買吧！

1.BURBERRY

BURBERRY推出的這款「手機包」，採用經典的格紋設計，正面則印上「BURBERRY LONDON ENGLAND」字樣，而使用方式為手拿或是掛於腰帶上，目前可於MATCHESFASHION官網購買，台灣販售店家有待確認，售價為美金332元（約台幣10,300元）。

▲採中性設計，男、女皆宜。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

▲帆布材質搭配BURBERRY經典格紋。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

2.BALENCIAGA（巴黎世家）

這款由BALENCIAGA設計的「手機包」，其材質為防刮處理的小牛皮，外型以購物袋呈現，不僅能放入手機，就連信用卡、錢包等都可以收納，而配色則有黑、白、灰3色，目前可於全台BALENCIAGA專賣店購買，售價為台幣28,700元。

▲附有可調式背帶，並且材質為防刮處理的小牛皮。（圖／櫻桃籽提供）

▲另有灰、白2色可以選擇。（圖／品牌提供）

3.LV（LOUIS VUITTON）

這季的LV「手機包」以低調的Epi皮革打造，其設計有經典行李箱的外觀細節，像是扣鎖以及內襯圖案，而內部空間相當大，可以放入兩隻手機，配色則有黑、粉2色，目前可於全台LV專賣店購買，售價為台幣76,500元。

▲擁有經典行李箱的細節。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON）

▲粉色的Epi皮革也非常好看。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON）

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