樂福鞋比你想像更實穿　看日妞如何搭出街頭、都會感

呼應天氣，夏日的穿搭大多都是簡單又較具輕鬆感的樣子。配合休閒氣息頗為濃厚的造型，許多女生都會選擇運動鞋或是涼鞋來進行搭配。若覺得隨興的穿著與他人相比沒有什麼識別度，又或是希望能為簡約服裝增添質感印象，不妨就換上一雙樂福鞋，利用微正式鞋款營造出夏季穿搭的洗練氛圍。

不同的穿搭情境與風格搭配上樂福鞋都可以有協調的表現，參考以下日本女生的樂福鞋穿搭，一起利用鞋履單品來加強本季的造型印象度吧！

街頭感 × 樂福鞋

街頭混搭的風格在夏天相當受到歡迎，利用一件 T-shirt 搭配牛仔褲或是西裝褲就能呈現簡單又時髦的造型感。以往若是都以運動鞋來搭配這樣的穿搭時，本季就換上樂福鞋款體驗不一樣的衣著個性。想讓整體再多一點屬於樂福鞋的雅痞感的話，建議可以搭配紳士帽或是西裝外套，利用中性的單品為造型增添率性感受。

小男孩感 × 樂福鞋

短褲是夏日中相當頻繁的單品，露出大量的腿部肌膚不僅穿著者本身會感到涼快之外，外表看起來也能有清爽的樣貌。短褲營造出的輕鬆感雖然很適合選擇涼鞋或拖鞋穿搭，但想表達整潔的印象時，選擇樂福鞋搭配就可以打造俐落而搶眼的小男孩感造型。

商務休閒感 × 樂福鞋

不需要以太正式的著裝上班，但還是要注意一下潔淨的衣著表現。穿得相當輕鬆的時候只要利用樂福鞋搭配就還是能維持一定的專業形象。不論是素雅棉麻寬褲、打褶西裝褲款，還是剪裁簡約的套裝，選搭樂福鞋就能讓下身部分呈現成熟的俐落美感。

輕淑女感 × 樂福鞋

經常看到被拿來搭配正式褲裝的樂福鞋，其實與裙裝也是相當協調的衣履組合。裙擺所展現的淑女氣質若是選搭高跟鞋就會稍嫌無趣，利用中性氣息較強烈的樂福鞋搭配，剛柔並存的衣著感最適合喜愛都會俐落風格的輕淑女著用。

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