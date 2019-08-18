褲長「九分」是視覺抽高關鍵！微露腳踝的時髦感擋不住

褲款的選擇對於穿搭來說相當重要，撇除寬、窄版型之分外，你知道挑選擇什麼樣的褲長可以更加修飾身形嗎？今次要推薦給大家的是長度落在九分的休閒褲款，這樣的長度正好可以落在接近腳踝處的位置，不僅不挑人穿，還能讓身高不是那麼高挑的男性營造出好比例及抽高的視覺效果。

此外，九分褲也相當利於日常穿搭，能對應搭配的鞋款選擇非常多，球鞋、皮鞋以及夏日不可或缺的涼鞋皆可與其相襯。本季還沒擁有九分褲款的你，不妨參考完以下完整的穿搭示範後趕緊添入一件吧！

舒適意象的九分寬褲

喜歡寬感穿搭的人，可以嘗試選用“九分寬褲”，完美的長度露出些許襪款，正好適合搭上一雙皮鞋做收尾，讓一身看似休閒的搭配也能同時擁有都會沈穩氣息。

身形更修飾！有著打褶設計的九分褲

想讓身形比例更加修飾的話則建議可以挑選有著西褲版型的九分褲，前方的打褶設定能讓褲款更挺，也能使下身比例看起來更好。而打褶的九分褲也正適合與皮鞋一同搭配。是上班族能直接 COPY 的穿搭組合。

休日時光則可以將皮鞋更換為涼鞋或是帆布鞋，氣場也能瞬間從都會感轉為休閒氣息。

跟老爹鞋絕對合的九分錐形褲

上寬下收窄的九分錐形褲，能輕鬆地替男士修飾下身，而這類的褲型也相當適合與近年來持續火紅的 Dad Shoes 搭配。略窄的九分褲腳與具份量感的復古鞋型正好能達到完美的視覺平衡。

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