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小卷米粉、鱔魚意麵20間台南小吃快閃台北　烤魷魚限時買一送一

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▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲SOGO台南美食文化展，集結20間台南小吃，只要搭捷運就吃得到。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

吃到地台南小吃，現在不用遠下南部，即起至8／14，SOGO台北忠孝館舉行「台南美食文化節」，集結超過20家台南當地小吃，包括小卷米粉、鱔魚意麵、肉燥飯跟芋頭冰等，還有8間現場實演，讓你不用舟車勞頓去台南，省下車錢坐捷運就能嚐好味，並推出每日一物，麥芽糖、現烤魷魚等限日限量買一送一。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲麻豆助碗粿「一世紀碗粿」，售價60元，買十送一。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲麻豆助碗粿小卷米粉，售價150元。

SOGO「台南美食文化節」今年共有62家品牌參展，包括小吃、伴手禮與工藝品等，其中有8家現做小吃，如度小月的祖傳肉燥飯；麻豆助碗粿的一世紀碗粿及小卷米粉；阿輝炒鱔魚的鱔魚意麵、豬心冬粉等，全都在現場都能直接品嚐。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲第一家芋冰城「招牌顆粒芋冰」，售價50元。

其中也有一些外帶小食，可直接買走不用等，「楊哥楊嫂」傳統肉粽；使用天然中藥配方及龍眼蜂蜜提味的「西井村蜂蜜滷味」；「人良堂」12種純天然水果與鮮奶製作的冰棒等，而「第一家芋冰城」的招牌顆粒芋冰，在會場也很受歡迎。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲楊哥楊嫂特製肉粽，售價70元。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲阿輝炒鱔魚「乾炒鱔魚意麵」，售價200元。

此外，即起至8／14每天在會場也推出「每日一物」促銷活動，8／8莊爸泡菜原價200元，特價120元；8／9啵蒡牛蒡脆餅「牛蒡香鬆」買一送一，限量30包；8／10蜜旺果舖凱特芒果乾買一送一，限量30包；8／11章成麥芽糖、魷亭屋現烤魷魚買一送一，限量20包。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲8／11每日一物，章成麥芽餅麥芽糖，售價200元，限量買1送1。

SOGO表示，活動期間親持快樂購卡當日累積消費滿500元以上，可選擇兌換復古茄芷袋、所長茶葉蛋溏心蛋、兩角銀冬瓜糖塊滿額贈品。

▲SOGO台南美食文化展2019。（圖／SOGO提供）

▲會場消費來店禮滿500元，可兌換兩角銀冬瓜糖塊600克（限日）。

關鍵字：

SOGO, 台南, 美食, 小吃, 小食
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