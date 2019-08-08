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王菲、碧昂絲都愛用！「會變色」面膜好夯，綠轉紅一用超有感

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▲▼面膜新品特搜。（圖／品牌提供）

▲新型態面膜除了成分厲害，也要有梗才能掀起熱度。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

益生元可說是最近的美肌關鍵字，現代人紊亂的生活作息、不均衡的營養攝取、繁重的工作壓力、外在的環境汙染，導致皮膚出現各種劇烈變化，針對失衡膚況，許多保養品品牌推出以益生元作為好菌群所需營養，讓不安膚況更穩定。
 ▲▼面膜新品特搜。（圖／品牌提供）

▲變色設計為面膜增添許多話題。

最近是否覺得肌膚乾燥卻又油光滿佈？膚色變得暗沉，連敏感頻率都增加了，針對皮膚表面微菌群失衡危肌，來自美國品牌 ALGENIST 推出益膚健康光采面膜，使用時輕輕畫圓按摩,立即由綠色變成粉紅色，為皮膚打造平衡健康光采。

▲▼面膜新品特搜。（圖／品牌提供）

▲ALGENIST 益膚健康光采面膜，50ml，1,400元。

利用益生菌科技，並以益生元作為好菌群所需營養,讓膚況穩定平衡,添加獨家微藻酸，提升保水度、增加屏障力，並讓皮膚維持在美好的油水平衡。同時添加皂土，能排除淨化皮膚皮脂，避免毛孔堵塞;並添加薑黃，協助舒緩皮膚不適。

▲▼面膜新品特搜。（圖／品牌提供）

▲我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜，250元。

台灣之光「我的美麗日記」也推出超強補水面膜，添加珍貴蜜若藍萃取，獨特28黃金比例的精華蜜，提供肌膚源源不絕的保濕動能，珍稀賦活保濕成分，又名南非鳳凰草、重生草或蜜羅木，生長在南非高原險峻氣候環境中，有著令人驚奇生命力的蜜若藍，遇水便可在24小時內重新綻放綠葉。

面膜內添加的蜜若藍萃取，能保護肌膚免於乾燥和穩定肌膚自身的水分與脂質屏障，同時結合山茶花油、雲莓籽油、橙花油，透過層層包覆成為全新精華蜜質地，讓肌膚需要的保濕因子，層層釋放滲透，直達肌底呵護調理。

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關鍵字：

面膜, 新品, 清潔面膜, 保濕面膜
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