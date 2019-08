亞曼達塞佛瑞當媽依舊仙！透視亮黃禮服配「芒果妝」美翻全場

▲亞曼達塞佛瑞穿著Oscar de la Renta黃色禮服仙氣現身。(圖/路透)

記者鮑璿安/台北報導

美國演員亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)宛如精靈一般的美麗形象,每每登場總是引起騷動,就算已經升格孩子的媽也不例外。近日出席電影《The Art Of Racing In The Rain》首映,更是以罕見的黃色透視平口禮服亮相,再次美出新高度。

▲亞曼達塞佛瑞回眸超迷人,禮服透視效果相當獨特。(圖/路透)

亞曼達塞佛瑞一頭金色長髮的招牌仙女形象備受粉絲喜愛,即使蛻變成為人母也依舊充滿女神氣質。近期亞曼達塞佛瑞現身電影《The Art Of Racing In The Rain》首映活動,選擇Oscar de la Renta 2020 的早春系列亮黃色禮服,平口設計展現亞曼達塞佛瑞的性感鎖骨,而線條透視設計十分新穎,若隱若現不會有過度裸露感,卻依舊碾壓眾多女星。

▲亞曼達塞佛瑞「芒果妝」仙氣逼人。(圖/路透)

並且獨特的黃色鮮少有女藝人會穿著,一亮相便成為全場焦點,顯然亞曼達塞佛瑞駕馭的十分成功,和一頭披肩金髮完美呼應。在妝容上同樣不馬虎,使用橙色系的鮮艷眼影以及淡粉色口紅,被大家譽為是「芒果妝」,將仙女氣息散發得淋漓盡致。配上亞曼達塞佛瑞親切的甜蜜微笑,瞬間把粉絲迷得暈頭轉向。

