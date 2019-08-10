無印良品10大必買好物　店員私推PP耐壓收納箱、絲瓜拖鞋

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「無印良品」一直以來就深受許多人喜愛，不僅簡約又實用，近年也不斷調製整價格，讓所有商品都變得更好入手了！最近，日本節目《お願い！ランキング》居然找來304位日本無印良品店員，要他們從千種商品中挑選10樣最值得推薦給顧客的好物，還不趕快來瞧瞧～

＃10 PP化妝盤／盒 NT$40～100



第10名！這系列的PP化妝盤／化妝盒有多種尺寸，可以依照不同的需求挑選，整體採用半透明材質，讓你一眼就能分辨物品的位置。除了可以用來分類化妝品，還可以用在不同的地方，像是房間的吹風機、或是廚房的調味罐等等。

＃9 可攜帶式LED燈 日本售價6,890円（約NT$2,054）

第9名！這款可攜帶式LED燈可以讓你走戴哪放到哪，不僅可以放在桌上都桌燈，提把設計成鉤狀，讓你也可以將燈掛起來，而且這款燈充電完成後，還可以連續亮燈10個小時，各位說！是不是很方便呢～

＃8 PE儲物箱 日本售價490円～6,783円（約NT$146～ NT$2,022）

第8名！是可以用來整理衣物、小孩玩具或是書本雜誌等物品的PE儲物箱，簡約的白色調，不管是放在客廳、房間，還是冰箱都很好看，即使髒了也非常好清潔。

＃7 DC馬達風扇 NT$9,900

第7名！相較於一般電扇，這款DC馬達風扇不僅擁有多種風向模式，可以上下、左右的擺動，而且在最強風力時，音量只有30分貝，絕對是夏天必備阿～

＃6 白磁牙刷架 NT$99

第6名！有多種顏色的可以選擇的白磁牙刷架，不僅外觀超有質感，在放置牙刷方面還不用擔心會孳生細菌，而且除了放置牙刷，店員還分享可以用來放印鑑，這樣下次要用時就不怕找不到了～

＃5 PP耐壓收納箱 NT$490～980

第5名！這款多功能的PP耐壓收納箱，不管是換季要用來收納衣服，還是外出旅遊用來收藏食物、大型物品都很適合，而且這款收納箱的耐重力高達100kg，讓你去野外露營時可以充當椅子使用。

＃4 掃除系列／縫隙清潔刷 NT$70

第4名！媽媽們照過來～你們是不是每次看到汙垢時，心裡都會覺得很不舒服呢？那就一定要準備這支縫隙清潔刷，長短不一的刷毛，不管是多麻煩的髒污都能輕鬆刷除。

＃3 絲瓜布前開拖鞋 NT$490

第3名！你們沒看錯，這款就是用絲瓜製成的拖鞋，再穿之前記得先沾濕，因為浸濕後的「絲瓜」會膨脹，可以和你的腳型更服貼，而且絲瓜本身也很透氣，所以不怕會悶腳，店員甚至表示因為穿起來太舒適，還不小心穿去上班呢～

＃2 印度棉室內夾腳拖鞋 NT$190

第2名！不要懷疑，與第3名一樣是拖鞋，並不是因為日本人特別愛穿脫鞋，而是這款印度棉室內夾腳拖鞋的材質與地毯材質相同，讓你每走一步都像踏在柔軟的地毯上，十分舒適，而且鞋底還有加入防滑設計，讓各位不用擔心會滑倒。

＃1 矽膠廚用匙 日本售價850円（約NT$253）

第1名居然是矽膠廚用匙！結合鍋鏟與湯匙，不論是煎炒煮燉都能用到，而且整體矽膠材質，比起一般的木頭、鐵鍋鏟，這款比較不會傷害到鍋子，這款絕對是每個家庭主婦必備～

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