麥片盒包著閃電與箭頭！藤原浩ＸOff-White世紀聯名8／10限量登場

編輯／Duke

先前才由日本潮流教父藤原浩公開的Fragment Design聯名Off-White系列，終於於在8／6由THE CONVENI潮流便利店發佈正式資訊，並且將此系列命名為「CEREAL」，意思為穀類，而下方就帶各位了解，這2大超人氣品牌合作推出的單品。

在 Instagram 查看這則貼文 THE CONVENI（@theconveni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 上午 3:09 張貼

此次的聯名可說是潮流圈2大人氣品牌的合作，所以有非常多人期待藤原浩與Virgil Abloh，究竟會以什麼樣的設計出現在大家面前，如今THE CONVENI潮流便利店正式帶來設計細節，其中，T-Shirt共有黑、白2色，正面設計以「閃電」與「OFF」標誌為主，背後則是經典的Off-White箭頭搭配著藍色人形圖案，另外，這次的包裝也呼應系列主題「CEREAL」，所以使用的是麥片盒子。

▲正面設計以「閃電」與「OFF」標誌為主。（圖／翻攝自IG@theconveni）

▲背後則是經典的Off-White箭頭搭配著藍色人形圖案。（圖／翻攝自IG@theconveni）

▲呼應主題「CEREAL」的麥片盒包裝。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

Off-White X Fragment Design「CEREAL」T-Shirt系列，將於8／10在東京銀座的THE CONVENI潮流便利店販售，售價為日圓43,000元（約台幣12,900元）。此次的聯名系列採抽籤制，想要的朋友必須在8／6中午12點至8／7晚上23點59分前到店投籤，而抽籤結果則在隔日的中午12點依順序發送電子郵件，各位千萬別錯過了！

▲此次的聯名系列採抽籤制。（圖／翻攝自IG@theconveni）

此外，由藤原浩設計的THE CONVENI潮流便利店X模範生點心麵，外觀以「THE CONVENI」字樣與「閃電」標誌為主打，並搭配點心麵圖案，其中，每個點心麵內含6個小袋包裝，口味為辛辣雞汁，而且只要購買就會附贈8款不同樣式的貼紙，目前已於8／7上架販售，售價為日圓450元（約台幣135元）。

在 Instagram 查看這則貼文 THE CONVENI（@theconveni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 下午 7:04 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App