fb ig video ETtoday search mobile

3300元口紅超貴氣！Christian Louboutin紅底鞋彩妝9／16獨家進駐SOGO

> >

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲SOGO推秋季化妝品節促銷，並宣布紅底鞋彩妝即將在9月中進駐。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

記者蔡惠如／台北報導

時序即將進入秋季，下半年百貨周年慶檔期也進入倒數階段，SOGO百貨台北店從8／8起開啟「秋季化妝品節」檔期，推出近10款獨家彩妝，包括NARS、資生堂國際櫃、植村秀與MAC最新商品，此外更宣布9／16全台獨家Christian Louboutin紅底鞋彩妝，將在忠孝館1樓正式開張。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲Christian Louboutin紅底鞋彩妝即將登台。

Christian Louboutin紅底鞋彩妝，是近年來歐美最火熱的精品級美妝品牌，指甲油售價約1,800元，口紅更要價3,300元左右，精美的外包裝搭配旗下最知名的紅底色，充滿法式風情，預計引進台灣後，平均客單約5,000元，可以說是台灣最貴的彩妝品牌。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲指甲油造型也很有巧思。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲口紅可當項鍊用。

Christian Louboutin不僅從顏色知名，而包裝設計也是相當講究，以古巴比倫與古埃及為靈感，無論是指甲油跟口紅都帶點神秘的華麗色彩，口紅甚至可以拿來當作項鍊戴，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，之前在巴黎春天百貨看到它就想要引進，談了3年終於談成，目前亞洲僅在日本與香港有櫃，而台灣這間是全台獨家。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲忠孝館獨賣，LAURA MERCIER時尚巴黎12色眼彩盤，售價2000元，限量20個。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲忠孝館獨賣，NARS絕對經典唇膏，售價950元。

▲SOGO秋季化妝品節。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

▲忠孝館首賣，MAC超持妝全能氣墊粉餅，售價1600元。

SOGO秋季化妝品節則於8／8登場，忠孝館即起至8／25期間，1F化妝品區單日單櫃消費滿4,800元，贈100元化妝品抵用券，限量2,000張；消費滿1萬元，贈300元化妝品抵用券，限量1,000張。復興館於B1化妝品區單日單櫃消費滿5,000元，可兌換「復興館B1化妝品區200元抵用券」。

關鍵字：

SOGO, 化妝品節, Christian Louboutin, 紅底鞋彩妝
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看

睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天

看起來比同齡少10歲　科學家：用再多保養品不如這樣吃

600元京都住一晚！　老町屋變身膠囊旅館，花小錢體驗和風 影／傳說中的「好脾氣」星座Top 4！水瓶懶得吵架、第一好到人人認證 「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂 12星座八月運勢　獅子有如神助非常旺、巨蟹收入越來越好 《蜘蛛人》55歲梅嬸超辣身材完全不科學　自爆從小「每天早上檸檬水」 睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面