3300元口紅超貴氣！Christian Louboutin紅底鞋彩妝9／16獨家進駐SOGO

▲SOGO推秋季化妝品節促銷，並宣布紅底鞋彩妝即將在9月中進駐。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供、翻攝Christian Louboutin官網）

記者蔡惠如／台北報導

時序即將進入秋季，下半年百貨周年慶檔期也進入倒數階段，SOGO百貨台北店從8／8起開啟「秋季化妝品節」檔期，推出近10款獨家彩妝，包括NARS、資生堂國際櫃、植村秀與MAC最新商品，此外更宣布9／16全台獨家Christian Louboutin紅底鞋彩妝，將在忠孝館1樓正式開張。

▲Christian Louboutin紅底鞋彩妝即將登台。

Christian Louboutin紅底鞋彩妝，是近年來歐美最火熱的精品級美妝品牌，指甲油售價約1,800元，口紅更要價3,300元左右，精美的外包裝搭配旗下最知名的紅底色，充滿法式風情，預計引進台灣後，平均客單約5,000元，可以說是台灣最貴的彩妝品牌。

▲指甲油造型也很有巧思。

▲口紅可當項鍊用。

Christian Louboutin不僅從顏色知名，而包裝設計也是相當講究，以古巴比倫與古埃及為靈感，無論是指甲油跟口紅都帶點神秘的華麗色彩，口紅甚至可以拿來當作項鍊戴，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，之前在巴黎春天百貨看到它就想要引進，談了3年終於談成，目前亞洲僅在日本與香港有櫃，而台灣這間是全台獨家。

▲忠孝館獨賣，LAURA MERCIER時尚巴黎12色眼彩盤，售價2000元，限量20個。

▲忠孝館獨賣，NARS絕對經典唇膏，售價950元。

▲忠孝館首賣，MAC超持妝全能氣墊粉餅，售價1600元。

SOGO秋季化妝品節則於8／8登場，忠孝館即起至8／25期間，1F化妝品區單日單櫃消費滿4,800元，贈100元化妝品抵用券，限量2,000張；消費滿1萬元，贈300元化妝品抵用券，限量1,000張。復興館於B1化妝品區單日單櫃消費滿5,000元，可兌換「復興館B1化妝品區200元抵用券」。