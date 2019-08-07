七夕情人節限定美妝買起來！嬌蘭小金管、YSL愛心禮盒美到都想包

▲嬌蘭、YSL紛紛推出七夕情人節限定版美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



記者張毓容／綜合報導

一年一度的七夕情人節又來了～這除了是個充滿粉紅泡泡的浪漫節日，更是搶收限定版美妝品的好時機。許多美妝品牌都推出了限定彩妝或華麗禮盒，讓你送禮自用兩相宜，像是嬌蘭就將KISSKISS唇膏換上金色外殼，推出奢華流金限量版，共有3款細緻閃光的限量新色；而YSL則是將奢華緞面唇膏換成彩色管身並鑲上鉚釘，打造「酷愛使壞」限定版，更同步推出又酷又可愛的愛心禮盒，每一款都讓人想打包帶回家！

嬌蘭KISSKISS唇膏限量版



曾被「口紅一哥」李佳琦大讚「買它！」的嬌蘭KISSKISS法式之吻唇膏，特別在這次七夕情人節推出了「奢華流金限量版」。原先的黑色外殼換上了奢華感十足的亮金色，延續「KISSKISS法式之吻唇膏」柔潤顯色的妝感，更加入微微金屬光，一抹就能打造立體晶亮唇，連唇膏形狀都變為猶如寶石切割的華麗設計，完美呼應那閃閃發光的唇膏色澤。

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻唇膏（奢華流金限量版），NT$1,350。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

「奢華流金限量版」一次推出3款限量新色，有如煙燻玫瑰般的#521，也有鮮嫩玫瑰粉般的#544和粉粉嫩嫩、人人都能駕馭的光采珊瑚粉橘#545；。

▲奢華流金限量版3色試色，依序為#521、#544、#545。（圖／記者張毓容攝）

▲model唇上實擦，左為#521，右為#545。（圖／記者張毓容攝）

YSL「酷愛使壞」限定系列



向來就是許多女孩心中「夢幻唇膏」代表的YSL，在這次七夕情人節也選擇唇膏推出限量系列。擁有高人氣的奢華緞面唇膏和暱稱「小金條」的奢華緞面絲絨脣膏一改先前統一的金色外殼，換上與唇膏同色的亮麗管身，並鑲滿YSL的經典元素鉚釘，打造全新「酷愛使壞限量版」。

▲YSL 奢華緞面唇膏 酷愛使壞版，YSL奢華緞面絲絨唇膏 酷愛使壞版。（圖／品牌提供，以下同）

兩款「酷愛使壞版」唇膏都推出4種經典唇色，包含ROUGE正紅、ORANGE橘紅、FUCHSIA紫桃紅，與NUDE裸粉，其中「酷愛使壞限量版」唇膏的桃紅色No.99和絲絨唇膏的橘紅色No.13更是限定中的限定，只有禮盒才買得到，無法單買！

▲酷愛使壞版推出4種經典唇色。



同步登場的限量「酷愛禮盒」，可愛的紅色愛心禮盒同樣鑲滿銀色鉚釘，猶如熱烈的愛意，又時髦又浪漫，共推出包含2種唇膏的包色禮盒、氣墊粉餅加唇膏的底妝禮盒和香氛禮盒等4款限定禮盒。

▲限定禮盒除了2款唇膏的包色禮盒，還有香氛組和粉底組。

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