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大阪超療癒景點一次公開！漫步中崎町文青區、隱藏版咖啡店必去

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編輯／Ann 圖／太雅出版提供

大阪是不少台灣遊客都曾經去過的景點，不過你有試過用漫步的方式體驗這座城市嗎？在日常巷弄，尋覓大阪的各種面貌，走進在地人的經典與日常。《大阪，慢慢散步》一書就帶領你來一場真正療癒的旅行。

雖然大阪是一個夾雜豪爽與快節奏的城市，卻也能夠在生活之餘感受慢節奏，這才是忙碌的上班族們旅行的真正意義。誰說旅遊都是快節奏，慢下來也很好，以下就提供你北區的經典日常作參考。

大阪天滿宮

▲大阪。（圖／太雅出版提供）

▲大阪。（圖／太雅出版提供）

西元949 年建立的大阪天滿宮，傳說起源於學問之神菅原道真死去近50年後，大將軍社旁一夜之間長出7棵松樹，當時村上天皇下令建立大阪天滿宮祀奉學問之神( 学問の神様) 菅原道真，以慰在天之靈。

地址：大阪市北區天神橋2丁目1-8
09：00至17：00，全年無休，免費參拜
路線：大阪地鐵「堺筋線」「南森町站」2號出口

中崎町 なかざきちょう 漫步濃厚昭和風情的文青區

▲大阪。（圖／太雅出版提供）

從大阪地鐵谷町線中崎町站2號出口出站，對面是天五中崎通商店街，往右手邊身後的馬路走去，沿途就會看到布置精巧的小型理髮店、甜點店、古著店、餐廳與特色咖啡店。來到中崎町最有趣的是，上述這些店家多在昭和風情老房子的巷弄間營業，如果只是一直往前走，會覺得這區有些無聊，認真探訪巷子才是王道。舊建築翻新重新利用，帶來觀光人潮與喜愛攝影的族群，但這些昭和懷舊與文青感的店家旁多是當地人居住的住宅區，拍照時需注意禮貌，避免拍攝私人住宅或小孩；拍照記錄美景的同時，要留意來往車輛。

うてな喫茶店 日式長屋改建的咖啡店

▲大阪。（圖／太雅出版提供）

招牌非常不明顯，已有年代的木製拉門有點難拉開，若不留意，很容易就錯過這家店。一進到店裡彷彿換到另一個時空，老物桌椅，任由其斑駁的牆面，就像台灣三合院會看到的畫面。咖啡香醇好入口又回甘，使用的器皿頗講究，花色復古，與屋內的氛圍相呼應。雖然門面低調，但是透過社群的力量還是藏不住光芒，尤其是假日經常一位難求。  

地址：大阪市北區中崎西1-8-23
12：00至20：00，週二與每月的第一個週一公休，500日幣起
路線：大阪地鐵「谷町線」「中崎町站」2號出口，步行7分

▲大阪。（圖／太雅出版提供）

★書名：大阪，慢慢散步：走進大阪人的經典與日常
★作者：Vivian Chang
★出版社：太雅出版
★出版日期：2019年8月1日
★建議售價：新台幣310元

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關鍵字：

大阪, 旅行, 日本, 旅遊, 攻略, 大阪慢慢散步
fashion.net

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