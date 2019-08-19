修圖App可以刪了！靠這一瓶「免開美肌」　專家公開眼霜超神功效



▲一支眼霜救星，讓你撫平細紋，和黑眼圈說掰。（圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

女人一旦邁向30歲，衰老速度不斷加快，不僅體力下滑、身體代謝趨緩，就連小臉蛋上的細紋也不受控地蔓延。歲月在臉上留下痕跡，讓你拍照只能「瘋狂開美肌」，或得花上半天修圖嗎？其實不用那麼麻煩，只要靠一瓶秘密武器－眼霜就能搞定。彩妝師及美容師都推薦，教你怎麼挑、怎麼塗，才能撫平細紋，調理黑眼圈。

美容師李淑寶指出，市售眼霜常見成分有膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸、神經醯胺及五胜肽等高保濕成分，一般年齡30～40歲為缺水性肌膚的女性、有細紋、敏感性肌膚者，皆可使用保水、補水鎖水型的成分，包括六胜肽本身即有補水作用，能加強水分吸收不易流失。若本身是皺紋較深者，不只補水，也需要滋潤型眼霜，因此建議選用含有維他命E、胎盤物或表皮生長因子EGF、神經生長因子NGF等成分的滋潤型眼霜。

李淑寶解釋，眼霜中含有的「胜肽」為胺基酸的一種，不同類型之胜肽具不同功用。眼霜最主要為保護眼睛周圍肌膚，一般於早上及夜晚時塗抹，由於白天不斷出汗，導致皮脂腺無法吸收，因此建議擦較清爽型的眼霜。想要消除黑眼圈及深層皺紋，可於夜晚再加強滋潤型眼霜。



▲平時長時間用眼的上班族，或是喜歡戶外運動的人，都建議使用眼霜保養。

至於哪些人需要使用眼霜？李淑寶指出，女人從35歲後肌膚開始老化，而平時易耗損眼力，如需長時間使用電腦、長期熬夜者；或是喜歡從事戶外運動，曝曬於陽光底下，喜歡游泳易接觸氯等刺激性化學物質；還有習慣畫眼影、刷睫毛膏， 長期搓揉及接觸刺激化妝品的人。又或者某些天生視力較差，患有過敏性鼻炎而容易形成黑眼圈者，都建議須提早保護眼睛四周的皮膚，因此建議擦眼霜延緩老化及擊退環境中的自由基。

彩妝師Anita則建議女性網友，一般肌膚的保養過程於卸完妝、洗完臉後先使用化妝水，確保臉上髒污清除乾淨並做再次清潔，接著即可使用眼霜，以力道最為輕柔的無名指順著眼部的弧度配合按摩拉提的方式塗抹於眼周，不易造成拉扯還可加速吸收，讓眼霜「壓進」皮膚裡。接著再依個人膚質使用精華液或護膚油，最後使用乳液，「乳液是保養中必備的步驟，它可以幫助鎖水，將上述的保養都鎖在肌膚裡。」

Anita說，眼霜具有滋潤保濕及抗老功效，尤其眼周屬臉部中較脆弱敏感之部位，因此即有使用眼霜之必要。也建議網友在20歲出頭即可使用眼霜保養，尤其肌膚敏感者更要用，有些人擔心過於滋潤的保養品會產生「肉芽」，但其實兩者並無太大關聯。提早使用眼霜，可相對減緩老化速度、維持肌膚年齡，「一旦細紋產生，就算是保養品也無法修復」，不想老了砸大錢找醫美，建議女生趁年輕開始注重保養。



▲挑選小分子易吸收的眼霜，讓肌膚恢復白皙光澤。

市售眼霜品項琳瑯滿目，該怎麼挑？李寶淑傳授挑選秘訣，可將試用眼霜塗抹於手部內側較細緻的肌膚，判別塗抹後是否能快速吸收，再來對比左右手膚質是否有明顯差異，若為小分子產品即可快速滲透、吸收，能讓肌膚恢復細緻光滑及白皙。但若塗抹後感覺皮膚上浮了一層油，或是過乾都不推薦，代表其添加物多，阻礙肌膚吸收。

Anita也建議，挑選眼霜務必先了解自身膚況，即針對想要的功效做挑選，最好的方法為到專櫃試用，感受使用後的舒適度，畢竟每個人膚況不同，實在難以斷定自己適合什麼樣的保養品。在夏天，仍推薦選擇較清爽型之眼霜產品，冬天則可視自己皮膚的乾燥程度選擇滋潤型保養品。但炎炎夏日大家久待冷氣房，皮膚相對而言更加乾燥，因此應依個人狀況做調整。

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