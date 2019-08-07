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郎朗婚戒預算留給嬌妻　3.73克拉鑽石印夫妻縮寫放閃

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▲▼ 郎朗De Beers 。（圖／品牌提供）

▲郎朗（右）與愛妻Gina Alice Redlinger的De Beers婚戒首度曝光。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得中國鋼琴家郎朗6月初與德韓混血、同是鋼琴家的新娘Gina Alice Redlinger於巴黎結婚，時隔兩個多月，兩人的婚戒於七夕的今日首度曝光，原來全出自鑽石品牌De Beers，Gina的3.73克拉單鑽戒為特別訂製並命名為「Butterfly Ring」，橢圓形主鑽桌面上還採用沖壓顯影技術，印上了「LANGGIN」兩個人的名字縮寫，浪漫指數破表。

▲▼ 郎朗De Beers 。（圖／品牌提供）

▲Gina戴Eternity鑽石戒環與橢圓形主鑽約3.73克拉的Butterfly戒指相當耀眼，郎朗戴38,000元的DB Classic 單鑽戒環。

Gina Alice Redlinger的3.73克拉橢圓形單鑽戒，兩側各鑲分別為0.43與0.40克拉的心形切割鑽石，主鑽桌面以沖壓顯影技術於鑽石桌面印上了兩人名字縮寫，需透過顯微鏡才能看見，其實此技術運用在De Beers所有0.2克拉以上的鑽石上，都打上品牌商標與序號確保鑽石來源。

▲▼ 郎朗De Beers 。（圖／品牌提供）

▲郎朗（右）與德韓混血鋼琴家Gina Alice Redlinger 6月在法國完婚，新娘自購台灣品牌Nicole+Felicia禮服。（圖／Nicole+Felicia提供）

郎朗與Gina的婚戒也各有特色，郎朗戴38,000元的DB Classic 單鑽戒環，幾乎把預算都讓給了老婆，Gina的婚戒是鑲嵌一圈鑽的Eternity戒指，與Butterfly Ring橢圓單鑽戒一起戴相當耀眼，兩款華麗鑽戒的價格均不透露，預估近4克拉鑽戒應達千萬元等級。

▲▼ 郎朗De Beers 。（圖／品牌提供）▲▼ 郎朗De Beers 。（圖／品牌提供）

▲特別訂製的Butterfly鑽戒手稿（左），De Beers DB Classic 單鑽戒環、Eternity鑽石戒環、特別訂製的Butterfly鑽石戒指。

關鍵字：

郎朗, 婚戒, De Beers
fashion.net

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