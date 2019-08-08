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Angelababy讓網崩潰的造型　「頂雞冠頭拉筋」超難懂

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▲▼Angelababy in DIOR。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

▲Angelababy頂著雞冠頭髮型，坐在地上擺出拉筋POSE。（圖／翻攝八鵝吃瓜醬微博／香港VOGUE）

記者張妤瑄／台北報導

30歲的大陸女星Angelababy，即使結婚生子，外表依舊仙氣十足，但日前登上香港《VOGUE》8月號封面時，一頭被笑是「狗啃」的短髮，掀起熱議，原因就是「超難看」，讓網友們集體崩潰。如今，全部照片出爐，Angelababy穿著代言品牌DIOR（迪奧）紅黑格紋洋裝配雞冠頭，坐在地上狀似拉筋的POSE，讓人好難懂，網友紛紛直喊「很難Get」！

女神難得失足，不過一次大膽的嘗試，還是值得讓人拍拍手。畢竟，向來總是Baby公主的造型，也是會讓眾人看膩的，一次差評，下次還能再接再厲。

▲▼Angelababy in DIOR。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

▲Angelababy戴著漁夫帽配極短髮，穿DIOR套裝，給人別於以往的感覺。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

Angelababy淡然面對30歲，對身為演員、人妻、人母的她來說，如今倒也沒什麼能難倒她，此次她還嘗試了爆炸頭，穿上Yat Pit文字透視寬褲，渾身充滿復古韻味，宛如上個世代的超級巨星。

▲▼Angelababy in DIOR。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

▲Angelababy穿Yat Pit西裝外套與長褲，搭配Giuseppe Zanotti高跟鞋，詮釋復古巨星樣貌。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

「髮型」似乎是這回Baby跨出最大一步的嘗試，除了狗啃短髮、雞冠頭、爆炸頭，還有粉紅色男孩頭，配上「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）最後一季FENDI洋裝與連體衣，她側身跨坐鏡頭前，展現截然不同的Angelababy的樣貌。

▲▼Angelababy in DIOR。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

▲Angelababy穿FENDI搭配Christian Louboutin彩虹鞋。（圖／翻攝香港VOGUE官網）

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雖然整體而言，差評多過於好評，但值得讓人期待的是，看得出來Baby勇於挑戰的決心。未來，肯定會有更多不同的一面，讓大家感到驚喜。

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, 時尚穿搭, 封面大片, 時尚大片, DIOR, 迪奧, FENDI
fashion.net

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