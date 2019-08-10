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AIR SPACE「喬奶神器」根本整形　靠記憶海綿C型胸墊造山

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▲AIR SPACE為讓女性體驗「喬奶神器」的厲害，在信義威秀開幕快閃店讓女性試穿體驗。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

台灣女裝品牌AIR SPACE今年起（2019）鎖定夏日泳裝市場，耗時1年半開發「整形級喬奶神器」，配合獨家三專利，完美無鋼圈卻具有爆乳效果的比基尼，讓小胸女孩、棉花糖女孩都能自信穿上，在夏日海邊輕鬆解放。

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE扭結款印花比基尼（NT$1,490元）、小褲素面款（NT$690元）。（圖／品牌提供）

AIR SPACE專利「C型爆乳撥撥胸墊」，用高回彈力的記憶海綿作為加厚襯墊，將傳統的L型胸墊升級，用特殊的C型胸墊完整包覆女性側邊乳房，提高包覆性，能將胸部往內集中並托高。另外，比基尼中間固定罩杯的「脊心」處搭配特殊車工，能拉近女性事業線，讓美胸更加惹火。

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE的罩杯內記憶海綿胸墊，搭配C型胸墊，集中托高效果更優。（圖／品牌提供）

為了提高安全性，比基尼罩杯內採用獨家止滑膠，用心形圖案與AIR SPACE字樣點綴，但實際上具有止滑效果，讓胸前肉肉服服貼貼不亂動；下身則採用雙層布料設計，提高安全性不易走光外，還有翹屁屁效果，且高衩設計還能讓女性穿著清涼時，依舊擁有一雙大長腿。

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供） ▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲網紅試穿體驗，確實爆乳效果明顯，小褲的高衩設計也能凸顯大長腿。（圖／品牌提供）

AIR SPACE比基尼一次推出4款設計，包含素面、扭結、雙帶、胸前飾帶款，並推出紫色、橘色等大膽色系與印花共33款選擇，下半身則有11色選，能混搭購買，成套約新台幣2,000元。為讓女性體驗「整形級喬奶神器」的厲害，8月在信義威秀1樓有快閃店，提供女性現場試穿感受。

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲AIR SPACE比基尼快閃店。（圖／AIR SPACE提供）

▲8月份在信義威秀1樓有快閃店，提供女性試穿感受比基尼爆乳效果。（圖／品牌提供）

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近年來，比基尼大多強調集中托高的效果，讓女性更自在解放是集體共識，其中最具有代表性的就是來自美國的VODA SWIM，踏入台灣市場第一步就強調「美胸神器」，用無鋼圈卻有完美集中托高效果，讓無數消費者驚艷，不過由於價格約要新台幣3,000元～4,000元，在泳裝市場屬單價偏高。想購入的小資女，確實能從台灣品牌先入手。

▲▼VODA SWIM比基尼。（圖／VODA SWIM提供）

▲美國品牌VODA SWIM有「美胸神器」之稱，價位在新台幣3,000元～4,000元之間。（圖／資料照／品牌提供）

關鍵字：

AIR SPACE, 比基尼, Bikini, 喬奶神器, 信義威秀, 快閃店, 泳裝, Voda Swim, Wave Shine
fashion.net

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