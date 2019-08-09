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泫雅素顏逛街被譏像大媽！招牌豐唇配鯊魚夾　網酸：怎麼變這樣

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▲泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

▲泫雅PO出素顏逛街照，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星泫雅總是給人濃妝艷抹的印象，大膽作風從不在意旁人眼光。近日更是罕見PO出夾著鯊魚夾素顏逛街的輕鬆模樣，一連洗版多張，街拍、自拍樣樣來，也引來網友熱烈討論，「鯊魚夾怎麼了」、「很像大媽」。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

▲泫雅選擇ZALANDO條紋連身裙，搭配透明鯊魚夾展現獨特時尚。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅和男友E’Dwan公開交往之後，一舉一動備受外界矚目，似乎也更加放飛自我，前日不僅穿著睡衣在泰國大街散步，近日又加碼PO出素顏逛街的模樣，絲毫不在意大家的眼光。

畫面中泫雅穿著德國品牌ZALANDO條紋連身裙，清新的粉藍色相間以及蓬蓬袖設計，配上胸前小巧的蝴蝶結綁帶，襯托出泫雅的少女氣息。腳踩一雙CONVERSE灰白色國民鞋，沒有任何的明星架勢。同時泫雅也刻意特寫頭上的鯊魚夾，看來相當滿意這獨特的搭配。甚至對著鏡子擺拍、自拍、街拍樣樣來，完全把大街當成伸展台。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

▲泫雅素顏膚質白皙，不過略顯疲憊。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

不過最搶眼的還是全素顏入鏡的模樣，絲毫不見眉毛、唇膏的蹤影。呈現出姣好的膚質狀況，卻還是略顯疲憊，被網友批評，「泫雅怎麼了」、「鯊魚夾是什麼搭配」、「看不懂時尚」。

然而對比6日泫雅與男友E’Dwan一同出席活動，同樣以連衣裙亮相，不過這次挑選波點風格，搭配皮革領口，襯托出擅長的美艷氣質，再加上一抹大紅唇，可愛的編髮造型，和男友輕靠在一起，就足夠閃瞎眾人。畫面一公開也立刻引起討論，看來女神泫雅的每個造型都超吸睛。

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關鍵字：

泫雅, 素顏, 穿搭, 逛街, 妝容, ZALANDO, CONVERSE
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