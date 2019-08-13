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今夏最夯iGO螢光色現身！菲董Ｘ愛迪達「NMD Hu」鞋款一定要入手

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編輯／Duke

Adidas與菲董（Pharrell Williams）的關係，就如同Nike和Virgil Abloh一樣親密，並且都有自己系列的名稱，像是「NMD Hu」與「The Ten」。其中，由菲董設計的「NMD Hu」系列，其實也有不少話題鞋款，然而，隨著夏季尾聲的到來，菲董便再度攜手Adidas Originals推出2雙NMD Hu Trail鞋款，並且皆為搶眼的配色。

▲菲董。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲菲董為Adidas打造了不少話題鞋款。（圖／翻攝自IG@pharrell）

這次帶來的2雙搶眼配色NMD Hu Trail鞋款，分別為粉色的「Sun／Calm」與螢光色的「Know／Soul」，其中，粉色款的鞋面繡上「Sun／Calm」，象徵著永不落幕的愛情和無限的積極性；而螢光款繡上的「Know／Soul」則是代表知識以及靈魂。

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲粉色款象徵著永不落幕的愛情和無限的積極性。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲螢光款代表知識以及靈魂。（圖／翻攝自Sneakernews）

即將推出的Pharrell X Adidas Originals NMD Hu Trail系列，尚未有相關的發售資訊，目前只知道國外售價為美金250元（約台幣7,750元），不過，該鞋款在台灣的定價，通常都在台幣8,200元至台幣9,000元之間，有興趣的朋友可以先把錢準備好囉！

此外，Adidas與肯爺（Kanye West）合作推出的Yeezy系列，將於8／24帶來全新配色的Yeezy 500「Bone White」，並且尺寸包含兒童與嬰兒。而這也是Yeezy 500自2018年11以來，再度有新配色的發售，其中，有著網眼、麂皮、皮革材質的Yeezy 500，向來就是Yeezy系列代表性的「老爹鞋」，如今官方終於正式公開發售日期，必定再次迎來一波排隊風潮，售價為台幣7,600元。

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲睽違已久的Yeezy 500新配色「Bone White」。（圖／翻攝自Yeezy Supply）

▲Pharrell X Adidas、Yeezy。（圖／翻攝自Sneakernews、Yeezy Supply）

▲推出的尺寸包含成人、兒童與嬰兒。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

Adidas, Originals, 菲董, Nike, VirgilAbloh, NMDHu, TheTen, Pharrell, 肯爺, Yeezy500, 老爹鞋
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