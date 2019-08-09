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林志穎老婆陳若儀戴近3萬元的漁夫帽　快手搶Dior秋冬新貨

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▲▼ 陳若儀Dior,Cartier,Gucci 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀一身好貨，包括Dior秋冬新款帽子、卡地亞美洲豹手環錶，並將卡地亞三環戒與錶面串在一起當項鍊戴。（圖／翻攝kellymermaidchen IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎老婆陳若儀常在IG上po美照，看似休閒的穿搭，其實配件都不簡單，一張海邊出遊照洩露她的品牌喜好，包括Dior才剛上市的秋冬新款帽子、已停產的卡地亞（Cartier）美洲豹手環錶，項鍊則是她發揮巧思DIY，將卡地亞三環戒與一款錶面串在一起戴，成為獨一無二的項鍊。

▲▼ 陳若儀Dior,Cartier,Gucci 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎（左）與陳若儀剛歡度結婚10周年。

模特兒出身的陳若儀與林志穎育有3子，兩人剛慶祝結婚10周年，一家幸福甜蜜，從陳若儀的IG生活照洩露端倪。她穿搭愛牌除了卡地亞珠寶與腕錶，Dior也是她的心頭好，手腳超快已入手剛上市的Teddy D CD Oblique 黑色棉質網紗長簷漁夫帽，帽子外層有女人味的網紗裝飾，內層則是Dior招牌Logo，非常搶眼。

▲▼ 陳若儀Dior,Cartier,Gucci 。（圖／翻攝IG）▲Dior Teddy D CD Oblique 黑色棉質網紗長簷漁夫帽，29,000元。（圖／Dior提供）

而炎炎夏日少不了一頂清爽草帽，她穿粉紅色短版上衣搭丹寧熱褲露纖腰與長腿，頭戴的拉菲草漁夫帽出自Gucci春夏系列，愜意地享用比薩，靠穿搭證明結婚10年沒變黃臉婆。

▲▼ 陳若儀Dior,Cartier,Gucci 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀青春洋溢的look搭配Gucci拉菲草漁夫帽，14,700元。

關鍵字：

林志穎, 陳若儀, Dior, Cartier, 卡地亞, Gucci
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