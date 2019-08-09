fb ig video ETtoday search mobile

林依晨出席代言巧遇雙重天災！地震當下第一件事「衝去抱緊媽媽」

> >

▲KIPLING 請來林依晨演繹全新包款。（影／記者鮑璿安攝）

 記者鮑璿安／台北報導

女神林依晨正面形象一直備受時尚圈寵愛，近日又多出一樣新身份，成為比利時時尚品牌KIPLING年度代言人。8日冒著颱風，背起全新流蘇包款降臨品牌秋冬發佈會，不過提到清晨的大地震仍是心有餘悸。林依晨也打趣表示，「地震當下馬上衝去抱住媽媽」，卻得到媽媽神回應。

▲▼Kipling 2019年度代言人記者會暨秋冬新品發佈會-林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Kipling 2019年度代言人記者會暨秋冬新品發佈會-林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Kipling 2019年度代言人記者會暨秋冬新品發佈會-林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲林依晨成為Kipling 全新年度代言人。（圖／記者黃克翔攝）

最美人妻林依晨結婚4年，近日難得放下忙碌工作行程，留在台北休息備孕。不料卻碰上了芮氏規模6.0大地震，全台都在清晨之中直接被搖醒。冒著餘震風險，林依晨依舊驚喜現身KIPLING秋冬新品發佈會，作為全新年度代言人的她也提到地震當下，心裡十分恐慌，由於剛好人在媽媽家，事發當下立馬衝去抱住媽媽，等到平息過後卻得到媽媽回應，「快去睡回籠覺，不然很難睡。」引來現場一陣笑聲。

▲▼Kipling 2019年度代言人記者會暨秋冬新品發佈會-林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Kipling 2019年度代言人記者會暨秋冬新品發佈會-林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲林依晨推薦降落傘包，前後雙包設計十分便利攜帶。（圖／記者黃克翔攝）

不過林依晨仍是貼心提醒大家，一定要準備地震避難包，自己則是放進罐頭、礦泉水、簡易照明設備、電池等。當然身為最佳代言人，也不忘推薦KIPLING這次的降落傘包，前後雙包設計，非常適合當做急救包，多夾層擺脫東翻西找的窘境。

另外，品牌也貼心準備了該包款送給林依晨老公，然而被問到七夕情人節（8／7）怎麼度過，林依晨嬌羞回應，「不會特別過節，但是會在平時就幫對方準備好適合的禮物」，就算不是節日也能送禮，兩人的感情都體現在日常生活的互補之中。

▲Kipling。（圖／品牌提供）

▲Kipling。（圖／品牌提供）

▲Kipling。（圖／品牌提供）

▲PAKA流蘇包時尚可愛NT＄5,980；品牌獨創TROY EXTRA降落傘包前後雙包設計方便實用，NT＄6,780。（圖／品牌提供）

林依晨在現場詮釋包款為「PAKA」系列，以城市律動為靈感，主打款 DELIA 後背包側邊附有一皮革材質的流蘇，俏皮宛如少女，兼具技能性以及時尚感，備受女神喜愛。而此次獨創的TROY EXTRA降落傘包，前、後雙包設計可盡情置物，也是便利攜帶的包款，成為時下旅人的最愛。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

林依晨, 情人節, 七夕, 禮物, KIPLING, 包包, 秋冬
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

佔有慾最強的4大星座男！天蠍吃醋冠軍、牡羊走「霸道總裁」路線

星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

《我們不能是朋友》劇情最高潮！惟惟掰了論及婚嫁男友，只有投資自己不會騙人！

《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂 Dappei／性感熱褲收起來！今夏試試這3款時尚短褲　顯瘦還能修飾大腿線條 林依晨出席代言巧遇雙重天災！地震當下第一件事「衝去抱緊媽媽」 木村光希首次「男裝」造型帥翻！蘑菇頭神撞臉　網驚：根本老爸複製貼上 睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 出國旅行想將地雷降到最低　你不能省的6種必要花費

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面