韓妞今夏最愛的「抽繩衣」怎麼挑？3種款式集性感、可愛於一身

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平常喜歡逛網拍的女孩們應該會發現，今年夏天的韓網上面推出了很多「抽繩」造型的服裝，雖然是偏向歐美風的設計，可以營造一點小性感，但又不失韓妞的可愛氣質，變化也非常多端，千萬不用覺得不好駕馭，如果你是初次嘗試抽繩設計的話，不妨就從下面挑一款吧！

＃下擺抽繩

短版上衣一直都是女孩們想耍點小心機時的好物，而若是挑選下擺抽繩設計的短版上衣，視覺上會更有收腰的效果，特別顯瘦！尤其是手舉起來的時候會特別性感～像是Lisa也曾穿著抽繩上衣去踏青呢。

搭配這種短版上衣的訣竅，就是穿著「超高腰」的下身，瞬間腿長再加10公分，想耍性感的話可以剛好露出肚臍，那若是比較害羞、不想看起來過於清涼，下身高腰蓋住肚臍，看起來就比較俏皮一些。

在 Instagram 查看這則貼文 •Stylist •Director "SRA" 이스라（@_srara）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 下午 11:48 張貼

＃上衣抓皺

上衣中間抓皺也是今年的流行大勢，中間的抽繩抓皺設計，會讓上身的視覺集中，特別適合小胸的女孩穿著，看起來胸部會大一個CUP，緊身的款式的話就是比較性感一些。

如果不想這麼貼身，也可以選擇其他結合可愛的元素的款式，像是滿版花紋、荷葉邊＋公主袖，根本就是將可愛集於一身！但下擺抽繩拉緊之後還能露出一部分肚子，依舊帶點女人味～

＃洋裝抽繩

將抽繩運用在洋裝上又有更多變化了！這幾年的韓系洋裝雖然都是走寬寬鬆鬆的飄逸路線，但是細節的設計也越來越多樣，將側邊簍空後整圈抽繩，可愛感瞬間就加倍了，能看到一點纖腰也是小心機。

另外，運用在領口與後背能夠讓穿著更自由！每個人都能依照自己的喜好調整鬆緊，再綁個可愛的蝴蝶結，細節滿分。

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