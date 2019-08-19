fb ig video ETtoday search mobile

桃花愛笑眼不皺巴巴養成術！每個女人都該有一支好眼霜

> >

文／英國捲毛貓

「離開你我才發現自己，那愛笑的眼睛～流過淚，像躲不過的歲月侵襲～」（亂唱）

喜歡笑的女孩子都有個硬傷，那就是眼周小細紋>////<

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

我記得以前有個朋友跟我說20歲就該開始擦眼霜了，我那時候還仗著自己是水煮蛋肌不信邪，結果現在好了，從小到大肆無忌憚的笑，加上這幾年情傷流下的淚水（歪樓），再加上鼻子過敏的黑眼圈，眼周還真的什麼有的沒的紋都給我跑出來（哭），真的急需一款好的眼霜來救一救！

我的肌膚是乾性敏感肌，最怕用到保濕力不夠和容易過敏的保養品！【PS美美妍_電眼修修發光全效眼霜】，著重保濕、滋潤、舒敏、修復，希望它能救救我的細紋+黑眼圈～

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

▼擠出來的質地清爽不黏膩，有淡淡的香味。

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

上在眼周很快就被吸收了～

輕柔按摩後，眼睛好像有變得比較不浮腫！眼周細紋也比較不明顯了～

▼使用前

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

▼使用後

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

浮腫out！眼周保濕力提升，臥蠶出來見客啦～（？）

▼後續上妝不卡粉

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

水水的眼睛呢我～（自己說）

希望從現在開始土豪式塗抹眼霜，還來得及年輕5歲啊～～～

▲▼自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

哪裡可以買？

►►►購買網址：http://bit.ly/2YWf5Fu

現在點進上方網址購買，只要輸入捲毛貓的專屬折扣碼【britishmeow】，就有買一送一的優惠，再送3ml體驗包，再送清純妹子必備色唇膏一支

一次買好一次爽，一直買來送家人朋友一直爽！大家買起來～～～

▼同場加映，唇膏試色給你們瞧瞧

自然美+美美妍新聞稿。（圖／記者黃可涵攝）

484很少女的色～～～（撒花）

關鍵字：

自然美, 美美妍, 電眼修修發光全效眼霜, 水光保濕系列, Her, Her和她, ps美美妍電眼修修發光全效眼霜, ps美美妍, 自然美, NB, ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆, 韓妝裸唇, 眼霜, 唇筆, 保養品, 美妝, 英國捲毛貓
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

整容級減肥！韓妞不節食甩掉50公斤　3大重點「偶爾獎勵小零嘴」

凱特王妃靠它完勝所有場合　「裸色高跟鞋」是嬌小女孩的救星

IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心

IU《德魯納酒店》「胎毛瀏海」減齡又顯小臉　韓妞都超愛剪 別再中渣男陷阱！5件小事看出男生真心對你　這2個時間點一定會收到他的訊息 孫芸芸買包獨愛經典款！出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」 最容易踩女友地雷的4句話！「我好像變胖了、我沒事」潛台詞大公開 5招教你畫出素裸底妝　美容專家解惑讓你秒懂妝前保養 奧斯塔羅12星座一周運勢0819-0825　巨蟹工作有效率、獅子對愛情沒信心 真的回不去了！情侶分手前的三大殘酷徵兆「寧願把時間留給自己」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面