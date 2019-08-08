小仙女必收！M.A.C推出夏日迷你香氛噴霧，萌到每瓶都想包

▲香氛保濕噴霧，小巧造型一推出就大受歡迎。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

少了它就會心慌慌的神級號稱是史上最多功用、使用範圍最廣的萬能產品。今年夏季推出夏季限定的迷你香氛版，集所有應景元素—退火西瓜、怡人牡丹、清爽白茶、消暑小黃瓜以及活力鳳梨，於超萌迷你瓶身中。

5種風味的清香讓人一噴立刻享受沐浴在明亮夏日的美好，除了能更能輕鬆快速定妝、為你的妝效大大加分，更能瞬間保濕，遠離妝容土石流超有感。

▲迷你包裝隨身攜帶超方便。（圖／翻攝自IG/maccosmeticsmiddleeast）

迷你妝前FIX+活力水噴霧-香氛版，內由洋甘菊精粹、山茶花葉萃取、小黃瓜萃取及咖啡因搭配維他命B5、維他命E、多重植物精油等所組成的植物舒緩保濕配方，使乾燥敏感肌膚能瞬間舒緩。

在 Instagram 查看這則貼文 M·A·C Cosmetics Middle East（@maccosmeticsmiddleeast）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 23 日 上午 9:03 張貼

超細微的空氣水分子可以深入肌膚底層，平衡肌膚酸鹼質，提高肌膚活力光澤，獨特的礦物萃取磁性水可以強效吸附粉體，並增強彩妝品的顯色度與持妝力，使妝容維持完美清新一整天。

▲光看包裝就讓人好勸敗。（圖／翻攝自IG/maccosmeticskorea）

夏季限定推出五種口味，更能給你最棒的五感體驗，不僅一噴透心涼、擺脫悶熱的同時妝容重新恢復清新感，還可以去除身上因汗水或黏膩而產生的異味，絕對是是夏季必須攜帶的好夥伴。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App