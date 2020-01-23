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超模哈蒂德姊妹都愛！3種「進階版」法式指甲　氣質、個性更上層樓

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編輯／JJ

法式指甲的溫柔氣息無法抵擋，也是許多新娘的首選款，一般的法式指甲指的就是乾淨透明感的甲面，配上純白的指尖，看起來就像是原生的指甲，只不過更有光澤、顏色均勻透亮。如果覺得一般的法式指甲缺乏新鮮感、稍顯枯燥的話，也能運用法式指甲的概念做出各種進階版！像是超模哈蒂德姊妹也都超愛～

＃白色進階款

同樣的透明基底，在指尖做出各種變化，許多歐美女生們也非常喜歡，像是貝拉哈蒂德手上的這款，不是沿著指甲本身弧度，而是採用白色的波浪線條，低調卻非常有細節～

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

而吉吉哈蒂德的這款法式指甲，則是在基本款中點綴了雛菊小白花的圖案，在質感之中增添了分可愛感。

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自IG@bellahadid、@gigihadid、@nailsbymei）

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

這款蕾絲法式指甲更是深得眾少女心，不僅變化款式多更多，還能瞬間提升女人味。

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自IG@drybylondon）

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自小紅書@是一坨小可愛啊）

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自小紅書@NICOLE）

＃非白色系

其實法式指甲的造型也不一定侷限在白色系，少了顏色的侷限，更能跳脫框架盡情的發揮，像是把近年潮流界最流行的「螢光色」放上指尖，在氣質中又有點街頭的感覺，很適合酷酷的女孩。

▲進階法式指甲。（圖／翻攝自海莉IG）

▲小賈斯汀老婆海莉比伯也愛螢光色法式指甲。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

也可以適時的和穿著做搭配！

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自小紅書@三）

或是直接捨棄透明感的基底，填滿喜歡的顏色，並用其他顏色集中指尖做點綴，也能做出另類版的個性法式指甲。

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自小紅書@油球君）

＃漸層感

如果不喜歡一般法式指甲強烈的分界感，也能讓白色指尖改用「漸層」的方式，質感又更上一層樓，且所有顏色都能跟透明基底製作出和諧的漸層效果，也非常值得一試喔～

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲進階版法式指甲。（圖／翻攝自IG@nailsbymei）

▲（圖／翻攝自小紅書@柳三三633、@楊羊羊）

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關鍵字：

美甲, 法式指甲, 哈蒂德, 法式指甲進階版, 蕾絲法式指甲
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