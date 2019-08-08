台灣百年5大老餅舖一盒就吃到　日本煎餅禮盒絕美

▲新光三越推獨家月餅組，5間老舖一盒就吃到。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

父親節一到，節氣也正式進入立秋，雖然氣溫仍然炎熱，但秋天已經來臨，最重要的節日就是中秋節，各百貨通路也將陸續推出相關商品，新光三越今（8／8）宣佈推出旗下獨家禮盒，集結5間台灣百年歷史老餅舖，讓消費者一次就能嚐遍南北。

每逢佳節各家老字號餅鋪往往門庭若市，新光三越推出「百貨獨家禮盒」區隔搶市，集結台灣五大百年老餅鋪，包括1866年創立的台中林金生香、傳承148年的新竹隆源餅行、1895年創立的台北李亭香、開業118年的嘉義新台灣餅鋪、傳承107年的基隆連珍，收錄餅舖7個經典口味糕餅推「五大百年老餅鋪禮盒」，限量1500盒。

其餅款則有林金生香的綠豆椪、李亭香咖哩平西餅、連珍綠豆椪與紅豆帝皇酥、隆源餅行番薯餅與芋頭餅，以及新台灣餅舖的冬瓜肉餅，都是台灣在地的糕點，帶點舊式的懷舊風味，售價990元。

▲旺來寶盒有3家滋味風梨酥。

此外新光三越自營品牌好好集，則針對鳳梨酥推出綜合月餅禮盒「旺來寶盒」，內也有3間不同風味的鳳梨酥店，包括新北市的小潘蛋糕坊、台中丰丹嚴選本舖，以及台南關廟的鐵金剛，搭配茶品推出組合，讓民眾能一次嚐到3種風味，全台限量750盒，售價890元。

而日本銀座的松崎煎餅，也推出由職人製作，上方有精美春夏秋冬圖案的煎餅禮盒，細緻的做工讓人驚艷，也首度在台灣開賣，售價1,100元，限量800盒。

▲松崎的職人煎餅，每片都像藝術品。