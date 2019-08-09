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LV巨型「紅色水管」超可愛　假日衝快閃店逛街邊拍美照

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▲LV在BELLAVITA開幕秋冬女裝快閃店，亮點搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者張妤瑄／台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）進駐信義區BELLAVITA寶麗廣場中庭，開幕秋冬女裝快閃店，大大的紅色水管型外觀，從遠處看就很炫目，讓前來搶先逛的陳柏霖大讚，給予極好評。實際上，如此顛覆性的外觀，是承襲女裝創意總監Nicolas Ghesquière的秋冬系列靈感，由巴黎市中心標誌性的建築物：龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）而來。

▲▼LV 2019秋冬女裝快閃店。（圖／LV提供）

▲LV秋冬女裝快閃店外觀以巴黎龐畢度中心為靈感設計而成。（圖／品牌提供）

說說龐畢度中心的背景，1977年竣工啟用，位於巴黎瑪黑區，建築體外被許多裸露的水管圍繞，或許會給人是否還沒完工的錯覺，當年因與巴黎傳統建築風格大相逕庭，讓市民無法接受，還被戲稱為「市中心的煉油廠」，排除眾議建造後，如今龐畢度儼然是巴黎顯眼指標建築。

▲▼LOUIS VUITTON 2019秋冬女裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LV 2019秋冬女裝快閃店。（圖／LV提供）

▲▼LV 2019秋冬女裝快閃店。（圖／LV提供）

▲▼LV 2019秋冬女裝快閃店。（圖／LV提供）

▲龐畢度中心最有名的就是被水管圍繞的建築體外觀，快閃店則縮小成一根紅色水管，走進店內仍被圓弧結構線條包圍。（圖／品牌提供）

3月初在巴黎發表2019秋冬女裝系列時，秀場背景就以龐畢度中心的外觀為靈感建造而成，且與女裝設計元素一脈相承，80年代的元素，強調肩線的輪廓，工業風格的帥氣工裝等都是重點設計，且圍繞龐畢度的水管色彩：紅、藍、黃、白等成了重要視覺印象。

▲▼LOUIS VUITTON 2019秋冬女裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2019秋冬女裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2019秋冬女裝秀。（圖／LV提供）

▲▼LOUIS VUITTON 2019秋冬女裝秀。（圖／LV提供）

▲秋冬女裝系列在巴黎發表時，秀場就以龐畢度中心為靈感打造，服裝上也明顯可以看到源於龐畢度的設計靈感。（圖／品牌提供）

對該系列來說，如此重要的靈魂要角，縮小變成快閃店的外觀，一點都不讓人感到意外。此外，這間店更搶先全台首賣秋冬女裝新品，並推出全球獨家款LV Pop系列T-Shirt，與全台獨家的Twist MM與Twist BB手袋。

▲LV 2019秋冬女裝快閃店開幕。（圖／LOUIS VUITTON提供）

▲LV 2019秋冬女裝快閃店開幕。（圖／LOUIS VUITTON提供）

▲LV 2019秋冬女裝快閃店開幕。（圖／LOUIS VUITTON提供）

▲（依序）獨家商品：T-Shirt（NT$25,000元），全球限量150件；Twist MM黑色（NT$137,000元）、Twist BB棋盤格（NT$124,000）。（圖／品牌提供）

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開幕前晚，受邀搶先逛的陳柏霖一看就讚：「LV把這種有歷史背景，可能會古板一點的建築，變得成年輕化，讓更多年輕人去認識。」紅色水管型外觀的快閃店就是其一，遠遠的就很搶眼，且8／9～8／28期間限定，更得把握時間一探究竟。

▲陳柏霖出席LV2019秋冬女裝快閃店開幕酒會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳柏霖讚LV把歷史感的建築玩出年輕感。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 快閃店, BELLAVITA, 寶麗廣場, FW19, 秋冬, 女裝
fashion.net

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