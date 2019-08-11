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豐原老餅店月餅默默賣破千盒　百貨銷量TOP3台灣餅舖快收入名單

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▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

▲新光三越去年月餅銷量，由老雪花齋拿下台式點心第一名。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節快到了，許多點心與禮盒話題漸熱，新光三越每年舉辦中秋禮品預購，集結許多台灣老店，其中不乏默默狂賣的在地店家，去年銷量排行前3名，就是來自台中豐原、梧棲與嘉義的知名店鋪，想一嚐台灣在地好手藝，快收入口袋名單吧！

TOP 1　台中豐原老雪花齋　雪花月餅　單月銷量1100盒
從1900年創業到現在，老雪花齋在當地是無人不曉的老餅舖，經典的雪花月餅，也就是一般人所說的綠豆椪，每到節慶在地人都會去買的熱門伴手禮，大大的招牌非常有古樸的風味，帶點懷舊的台式氛圍，層次豐明的月餅像是雪花片片，加上甜鹹交錯的內餡，日治時代就已經得過糕餅展的獎項，售價399元。

▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

TOP 2　嘉義聖保羅　臻月禮盒　單月銷量800盒
得過不少比賽冠軍的嘉義聖保羅，採用油酥皮製作的Q餅，是招牌的熱門產品，用水皮與油皮2種口感麵團交替而成，多層次的口感也很受好評，加上蛋黃酥與魯味香菇，組合也很討人喜歡，售價780元。

▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

TOP 3　林異香齋　綜合綠豆椪　單月銷量700盒
創辦人從清朝宮廷御膳房甜點師傅，學習到鹹蛋糕的製作方法，在台中梧棲開設林異香齋餅舖，現在已經傳承到第五代，只用作簡單的原料，其他就是用繁複作法與經驗為主，多種口味包括魯肉、肉鬆與純豆沙內餡，選擇多樣感覺很豐富，售價480元。

▲新光三越月餅銷量前三。（圖／新光三越提供、各品牌官方粉絲團）

關鍵字：

月餅, 老雪花齋, 聖保羅, 林異香齋
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