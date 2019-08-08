fb ig video ETtoday search mobile

佔有慾最強的4大星座男！天蠍吃醋冠軍、牡羊走「霸道總裁」路線

> >

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

有句話說「愛情會讓人變傻」，但愛情除了會讓人傻，還會讓人變得愛黏人、佔有慾高漲！尤其以下這4個星座男，一旦談起戀愛，佔有慾就特別強，不喜歡另一半有太多異性好朋友，不能對別人好、只許對他好，甚至緊迫盯人看緊你，其實也不是閒著沒事做，就是佔有慾太強了。

▲佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋 。（圖／翻攝unsplash）

牡羊座

給人熱情奔放、活潑開朗印象的牡羊座，談戀愛時出乎意料的會黏著另一半，最主要原因是牡羊男在感情世界裡很霸道，他們不允許女友跟其他異性有太多的接觸，否則會大吃飛醋，心裡不舒服，因此女友最好時時刻刻都在身邊，以便他們能時時「過濾」女友周遭出現的異性。牡羊男可以說就是個佔有慾強的「霸道總裁系」男友。

▲佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋 。（圖／翻攝unsplash）

處女座

處女座男生平時非常獨立，一個人可以搞定所有事，但一旦有了另一半，他們就會化身成小奶狗，喜歡天天膩著女友不放，而且對待女友時也會變得很溫柔聽話，也很懂得哄女生開心。但這些情況都是在女友眼裡只有他們存在的前提下，要是女友稍微注意了別的異性，處女男就會立刻翻臉生氣不理人。

▲佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋 。（圖／翻攝unsplash）

巨蟹座

巨蟹男談起戀愛來很黏人，是因為他們很缺乏安全感。他們有很強的防衛本能，可不敢輕易的給另一半太多自由，深怕好不容易追到的女友，不知不覺中就被別人拐走了，因此巨蟹男是那種一天24小時隨時都可能打電話給女友、要掌握女友動向的人。

▲佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋 。（圖／翻攝unsplash）

天蠍座

重感情的天蠍座在12星座中可說是感情最強烈的星座，加上天生佔有慾就強，因此大部分的天蠍都非常愛吃醋，尤其是天蠍男，只要看到另一半跟異性走得稍微近一點或互動不錯，就算是朋友，他們也會怒火中燒，因為他們會覺得女友是他們的所有物，應該要有自覺，自動跟其他人保持距離。而且天蠍男的控制欲也很強，會對女友提出各種要求，還會時不時就查勤，甚至待在對方身邊緊迫盯人。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 兩性, 感情, 愛情, 情侶, 佔有慾, 吃醋
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

《我們不能是朋友》劇情最高潮！惟惟掰了論及婚嫁男友，只有投資自己不會騙人！

Dappei／性感熱褲收起來！今夏試試這3款時尚短褲　顯瘦還能修飾大腿線條

星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天 「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 最想要的卡通爸爸排名TOP5：廣志奪冠、也不能忽略毛利小五郎 影／傳說中的「好脾氣」星座Top 4！水瓶懶得吵架、第一好到人人認證 出國旅行想將地雷降到最低　你不能省的6種必要花費 林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面