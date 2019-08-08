佔有慾最強的4大星座男！天蠍吃醋冠軍、牡羊走「霸道總裁」路線

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

有句話說「愛情會讓人變傻」，但愛情除了會讓人傻，還會讓人變得愛黏人、佔有慾高漲！尤其以下這4個星座男，一旦談起戀愛，佔有慾就特別強，不喜歡另一半有太多異性好朋友，不能對別人好、只許對他好，甚至緊迫盯人看緊你，其實也不是閒著沒事做，就是佔有慾太強了。

牡羊座



給人熱情奔放、活潑開朗印象的牡羊座，談戀愛時出乎意料的會黏著另一半，最主要原因是牡羊男在感情世界裡很霸道，他們不允許女友跟其他異性有太多的接觸，否則會大吃飛醋，心裡不舒服，因此女友最好時時刻刻都在身邊，以便他們能時時「過濾」女友周遭出現的異性。牡羊男可以說就是個佔有慾強的「霸道總裁系」男友。

處女座



處女座男生平時非常獨立，一個人可以搞定所有事，但一旦有了另一半，他們就會化身成小奶狗，喜歡天天膩著女友不放，而且對待女友時也會變得很溫柔聽話，也很懂得哄女生開心。但這些情況都是在女友眼裡只有他們存在的前提下，要是女友稍微注意了別的異性，處女男就會立刻翻臉生氣不理人。

巨蟹座



巨蟹男談起戀愛來很黏人，是因為他們很缺乏安全感。他們有很強的防衛本能，可不敢輕易的給另一半太多自由，深怕好不容易追到的女友，不知不覺中就被別人拐走了，因此巨蟹男是那種一天24小時隨時都可能打電話給女友、要掌握女友動向的人。

天蠍座



重感情的天蠍座在12星座中可說是感情最強烈的星座，加上天生佔有慾就強，因此大部分的天蠍都非常愛吃醋，尤其是天蠍男，只要看到另一半跟異性走得稍微近一點或互動不錯，就算是朋友，他們也會怒火中燒，因為他們會覺得女友是他們的所有物，應該要有自覺，自動跟其他人保持距離。而且天蠍男的控制欲也很強，會對女友提出各種要求，還會時不時就查勤，甚至待在對方身邊緊迫盯人。

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