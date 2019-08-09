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墨西哥女星瑪莉亞菲利克斯帶活鱷魚向卡地亞訂項鍊　經典作擬真再現

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▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲1975年卡地亞為墨西哥知名女演員瑪莉亞菲利克斯打造的鱷魚項鍊，成為品牌經典作之一。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌的名人貴客，常成為品牌的靈感來源，被譽為「墨西哥影史上最美麗面孔」的已故墨西哥女星瑪莉亞菲利克斯（María Félix），便是卡地亞（Cartier）重要的客人之一，她於1975年向品牌訂製的雙鱷魚項鍊是品牌經典之作，40年後的今日，再由同一位雕刻大師創作全新的鱷魚項鍊，氣勢依舊。

1975年夏日某個炎熱的周五，瑪莉亞菲利克斯帶著活生生的小鱷魚，踏進卡地亞巴黎專賣店，要求以她的小寵物為藍本打造珠寶，永存牠們幼時的可愛模樣，她特別提供鱷魚讓設計師觀察以勾勒出最傳神的姿態，還特別交代品牌動作得快，因為小鱷魚很快就長大了！

▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲1975年訂製的黃K金鱷魚項鍊鑲嵌1023顆總重60.02克拉黃鑽、1060顆總重66.86克拉祖母綠。

於是卡地亞打造出18K金鑲嵌1023顆總重60.02克拉明亮式切割黃鑽、1060顆總重66.86克拉祖母綠的雙鱷魚項鍊，為避免佩戴時刮傷頸部，內側的鱷魚腳爪以曲爪形花紋代替，神奇的是整條項鍊通體可動，相當靈活，兩隻鱷魚還可單獨作為胸針佩戴。瑪莉亞菲利克斯滿意地戴著此傑作，搭配滿手的蛇手環，叼著菸拍下傳世照片。

▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲同一位雕刻大師再創作全新Magnitude系列鱷魚項鍊，鱷魚身體鑲嵌6顆哥倫比亞祖母綠，垂墜三排祖母綠圓珠。

卡地亞2006年曾以此鱷魚項鍊發想，發表La Dona de Cartier系列珠寶，La Dona意為「小姐」，是瑪莉亞菲利克斯成名作中的角色小名，後來也成為她的暱稱，當時取鱷魚頭、身體紋路打造珠寶與腕錶；今年再度擬真呈現，全新的Magnitude頂級珠寶系列出現了祖母綠鱷魚項鍊與手環、耳環。

▲▼ Cartier。（圖／公關照）▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲Magnitude系列祖母綠鱷魚手環（左），鱷魚紋祖母綠耳環。（圖／翻攝phillipsjewels）

義大利女星莫妮卡貝魯琪（Monica Bellucci）出席72屆坎城影展《LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE》首映會，即佩戴向昔日經典致敬的祖母綠鱷魚造型項鍊亮相，由當初同一位雕刻大師製作更顯意義非凡，新版本鱷魚同樣呈現強勁有力的身軀、模樣蓄勢待發，鱷魚身鑲嵌6顆哥倫比亞祖母綠，呼應鱷魚的來源南美，其長尾一路延伸環繞成頸鍊，垂墜三串祖母綠圓珠，相當霸氣。

▲▼ Cartier。（圖／公關照）

▲同一位雕刻大師再創作全新Magnitude系列鱷魚項鍊，鱷魚身體鑲嵌6顆哥倫比亞祖母綠，垂墜三排祖母綠圓珠。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 鱷魚項鍊
fashion.net

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