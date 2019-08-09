蕭敬騰混得好！　把Boucheron手鍊當項鍊秀穿搭功力

▲蕭敬騰戴Boucheron珠寶出席上海阿里88會員節。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勇於嘗試各種時尚風格的蕭敬騰，昨出席上海阿里88會員節，就秀了一手混搭珠寶的絕技，頸上一次戴了5件法國品牌Boucheron珠寶，5件珠寶不全都是項鍊，當中包括Jack系列多圈式的手環，當成項鍊戴剛剛好。

▲蕭敬騰一次戴上5件Boucheron珠寶展現層次感。

當中最短的項鍊出自Quatre系列，小墜子結合18K金、玫瑰金、白金鑲鑽與陶瓷，無Boucheron經典之作；蕭敬騰同時戴上設計靈感源自音源線的Jack系列18K金與白金款式「手鍊」，因為有趣之處是扣頭隱匿了源自電線插孔原理的秘密卡榫，讓Jack手鍊不僅可單獨佩戴，也能與同系列其他款式相接，變成項鍊、髮飾或腰鍊都行。

▲Quatre系列項鍊（左）99,000元，Jack系列黃K金手鍊390,000元。

蕭敬騰駕馭珠寶毫不彆扭，已多次穿戴Boucheron珠寶出席公開活動，無論是動物戒指、Serpent Boheme系列胸針都為整體造型添亮點，關於造型，果然沒有什麼不可能！

▲6圈式Jack黃K金手鍊可當項鍊戴（左）328,000元，Jack系列白K金鑲鑽手鍊429,000元。

▲蕭敬騰勇於嘗試不同風格，穿Gucci西裝搭Boucheron動物戒指。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）