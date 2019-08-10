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Hello Kitty跑到牛仔褲口袋上、褲管還有超萌蝴蝶結！LEVI’S少女心爆棚

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▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S與Hello Kitty推出聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

實習記者邱宜佳／台北報導

令眾多少女為之瘋狂的Hello Kitty今年（2019）慶祝45周年，與眾多品牌攜手推出聯名系列，包括LEVI’S有多款服飾及牛仔褲、LeSportsac則是超搶眼的包包，讓你從頭到尾被Hello Kitty包圍，逃不出她可愛的魔掌。

說到LEVI’S，腦袋一定立刻浮現其最經典的丹寧系列。這次推出印有Hello Kitty圖案的牛仔外套、牛仔褲，甚至還有丹寧托特包，俐落剪裁的外套及合身直筒的牛仔褲，顯瘦設計，完全把LEVI’S強項表現出來。

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲短袖T恤簡單好搭配，各1,290元、帽Ｔ各3,290元

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲丹寧夾克正反面都有圖案，4,590元。

除此之外，每個口袋都配有LEVI’S經典Batwing logo，加上俏皮的Hello Kitty，不禁大喊：「直接整套全包！」。

LEVI’S為打造多元穿搭，設計多樣T恤及帽Tee，像是LEVI’S經典紅白logo與Hello Kitty角色結合，背後設計利用鏡面效果，展現巧思；天氣炎熱，並推出繽紛短版T恤，可以露出小蠻腰，完成清爽時尚。

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲牛仔褲的口袋上方有Hello Kitty，褲管後方有蝴蝶結，4,390元、短版T恤1,290元。

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲托特包1,690元、棒球帽1,290元。

LeSportsac則打出相機包、珠扣零錢包，甚至把Hello Kitty自1974年誕生至今的各種模樣變成印花，讓鐵粉們超有感，還有正在喝珍珠奶茶的Hello Kitty，實在是太可愛，怎麼能不動心。

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲Levi`s、LeSportsac聯名Hello Kitty 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac化妝包上的Hello Kitty不但喝珍珠奶茶，也跑到夏威夷度假，各1,450元，超可愛的相機包2,750元。
 

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關鍵字：

Levi’s, Hello Kitty, 凱蒂貓, KT, LeSportsac
fashion.net

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