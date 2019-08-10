LIFE・經典／2020東奧選手村將成綠意住宅　完整規劃帶來最大效益

▲東京奧運選手村HARUMI FLAG計畫，讓奧運過後的市容更進步。（圖／翻攝HARUMI FLAG官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一個城市具有細膩與遠見的規劃，不僅會逐漸改變街廓的樣貌，也會影響到居民的生活，2020東京奧運倒數不到1年，許多較細部的規劃也逐漸現身，從聖火火炬到100%回收的獎牌，日本要讓全世界看到除了基本規格，還有文化與完整規劃的細部含義，連選手村也不例外。

舉辦大型運動賽事，在數十年前，會被民眾覺得是國力展示與進步的象徵，而現在除了這些，或許出現的考驗更多，「花得起」已經落伍，最重要的是「花得巧」，不要落入浪費公帑的窘境，又能節省地球資源。

以往因為周邊環境已經開發，選手村址多半都在較偏遠的地區，一來徵收容易，二來也能快速興建，2020東京奧運則在一開始，就考慮進選手村後續的使用問題，結合其國內大型開發商三井不動產、三菱地所等公司，共同推出「晴海旗計劃」，為的就是要活用珍貴的土地，不要淪落成為蚊子館。

選手村預定地位於東京灣的晴海地區，該地是由填海造陸而成，其實交通不算發達，但近年因築地市場遷移到鄰近的豊洲，讓這塊地區又成了開發選項，其佔地廣達18公頃，預計建造5632個居住單位，約可容納1.2萬人。

其規劃相當全面，有兩側周邊都規劃成大型公園，還有中小學校、購物中心等商業設施，其中4145戶將開放購買，而1487戶則開放租賃，距離銀座車站約2.5公里，距離東京站約3.3公里，日後也將新增2020年春天通車的BRT「晴海五丁目」站，屆時交通便利性也會提升，且住戶在家就可以欣賞東京灣的美景。

除了周邊2個大型公園外，其實建築物與建築物之間，也有大片綠地設計，預計將種植3000株高大樹木與900株中型樹木，公園就錯落在周邊當中。每一戶都可享受到充足的陽光與日曬。

選手村的完善規劃，獲好評的還有倫敦奧運，透過完善的規劃，把選手村變成美麗適居的社會住宅，且維持著3成僅能租售的比例，不但更增添美麗的市容，也讓倫敦東區開發更完整，一舉兩得。

選手村的考驗不僅在於要事前規劃，還要有貫徹實踐的觀念，以往選手村的預定地都較偏遠，建設其他生活機能與設施，才能真正吸引民眾進駐家園，而非賽事過後以價格便宜為手段，想求簡單處理，巴西里約奧運就是一例，現在選手村如同鬼城，有9成閒置。

「晴海旗計劃」日前已經開放販售，價格約在5000萬元至1億元日幣之間，折合約1600萬元3000萬元台幣之間，若計畫順利，也將成為奧運史上另一個活化選手村的案例。