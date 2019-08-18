



圖文／小孟Momo

年輕時在意長痘痘，長大後更在意臉部細紋的產生！小編身為一個混和肌的女孩，一直覺得長細紋應該還離我很遙遠， 但猛一回頭才發現眼睛周圍的保水度，和以前已經有了一段落差，一不注意就有可能會長出小細紋。







▲保養眼周越早開始越好唷。（圖／網友小孟Momo攝）



出現了這個狀況後，當然就要來未雨綢繆、防患未然！平常除了臉部的保養，眼睛周圍更是不可忽視，這邊分享【美美妍－電眼修修全效發光眼霜】：它是多功效複合性的眼霜，修護的同時也防止老化，除了塗抹眼睛周圍，全臉都適用唷！



▲眼霜的延展性很好，塗在肌膚上非常舒服。（圖／網友小孟Momo攝）

它的質地相當的柔軟舒服，塗滿在眼睛周圍後感到很放鬆，相當保濕、清透，眼睛周圍的肌膚變得更緊緻、也提亮了許多，就像開了PS外掛一樣，讓整個人都充滿精神的感覺！而且也不會因為過度營養而長小肉芽，完全就是為了擁有完美電眼而生的神器！



▲待眼霜全部吸收之後，就算素顏也都感覺非常有精神呢！（圖／網友小孟Momo攝）



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