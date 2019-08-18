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保養眼睛周圍…一隻「PS外掛眼霜」搞定！

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 ▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝） 

圖文／小孟Momo

年輕時在意長痘痘，長大後更在意臉部細紋的產生！小編身為一個混和肌的女孩，一直覺得長細紋應該還離我很遙遠， 但猛一回頭才發現眼睛周圍的保水度，和以前已經有了一段落差，一不注意就有可能會長出小細紋

▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝）

▲保養眼周越早開始越好唷。（圖／網友小孟Momo攝）

出現了這個狀況後，當然就要來未雨綢繆、防患未然！平常除了臉部的保養，眼睛周圍更是不可忽視，這邊分享【美美妍－電眼修修全效發光眼霜】：它是多功效複合性的眼霜，修護的同時也防止老化，除了塗抹眼睛周圍，全臉都適用唷！
 ▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝）
▲眼霜的延展性很好，塗在肌膚上非常舒服。（圖／網友小孟Momo攝）

它的質地相當的柔軟舒服，塗滿在眼睛周圍後感到很放鬆，相當保濕、清透，眼睛周圍的肌膚變得更緊緻、也提亮了許多，就像開了PS外掛一樣，讓整個人都充滿精神的感覺！而且也不會因為過度營養而長小肉芽，完全就是為了擁有完美電眼而生的神器！

▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝）
▲待眼霜全部吸收之後，就算素顏也都感覺非常有精神呢！（圖／網友小孟Momo攝）

眼部保養真的是不可忽視的呢！>>即日起只要進入購買連結，輸入我的專屬折扣碼：momo123，即可享有買一送一的優惠唷，2支美美妍眼霜只要1280元（再贈送嘟唇修修豐嫩顯色唇筆，以及眼霜體驗3ml鋁包），只有輸入小孟的折扣碼才有呀！活動時間只到8月31日唷！女孩們千萬不要因為忙碌，忽略了眼睛周圍的保養，而讓小細紋隨著時間爬上臉蛋唷～～～

購買連結：http://bit.ly/2ZFj3mJ
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▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝）

▲▼美美妍眼霜。（圖／記者李孟靜攝）

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