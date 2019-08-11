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「鬼月造型美食特輯」來了！妖怪飯糰、日式路地冰　好吃又可愛

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▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

鬼月來臨，貪吃鬼全面出動！MENU幫大家整理了擁有嚇人外表卻還是很美味的【鬼月造型美食特輯】，有些餐點想吃還不一定能吃到！

CAPATINA冰淇淋
台北／中壢／新竹／台中

香濃的義式冰淇淋capatina，在微風南山也展店了。使用新鮮水果與鮮奶製作而成，口感綿密順滑，且相較一般冰淇淋熱量更低，而冰淇淋三明治餅乾酥脆，怪物造型超可愛！

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客霜霜∥老少女日常提供）

啊雜AAAZAKKA
桃園市

位於桃園的手作飯糰便當店，老闆娘每日手工現做，想吃必須提前預訂！清爽醋飯搭配創意內餡，每一個飯糰都有專屬表情和特色，吃之前記得先拍照留念。

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Corrine提供）

野米樂
台中北區

店家選用的食材都是安心保證，店內不論鹹食還是舒芙蕾都很美味，其中，胖胖的紫薯舒芙蕾總共有三層，蓬鬆飽滿，最上面灑上一層紫薯粉，搖搖晃晃的十分可愛。

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客tainan_valentine提供）

路地冰の怪物
台中／台北

曾引起一股風潮的路地冰，近幾年在台北也開了分店。店面以日式裝潢為主，可以自選剉冰口味及配料，雪花冰比一般的更濃，配量多達25種可以選擇，好吃又可愛。

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Mina提供）

CHILL CHILL CAFE&FOOD
台中北區

新開的韓系咖啡廳，店內粉嫩好拍。漢堡類都會放上可愛的小眼睛，推薦必點EGG蜜桃山型吐司，看起來像蛋黃但其實是水蜜桃餡喔！

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Lin.ccc提供）

妖怪村
南投溪頭

竹炭冰淇淋、咬人貓麵包、打狗風味餐等，都是妖怪村裡的特色餐點。而奶油口味的枯麻燒需小心燙口，因為其內餡飽滿奶香濃厚，所以去妖怪村玩的時候，千萬別忘了品嚐上述的美食喔！

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Amber提供）

樂克戴門自然工房
台南中西區

台南平價的冰店，專賣造型剉冰，除了冰品外還有販售吐司以及鍋燒麵等餐點，店內用餐環境舒適，是炎熱夏天消暑的最佳選擇。

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客貪吃鬼愛吃甜提供）

舊城小旅行霜淇淋
高雄左營

紅豆湯滿滿紅豆，裡面還藏著造型湯圓！老闆娘堅持每天手工現捏，不加任何化學色素，一碗一枚銅板就能享受。

▲鬼月造型美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖 ／美食客Crystal提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 鬼月, CAPATINA, 啊雜, 野米樂, 路地冰の怪物, CHILLCHILL, 妖怪村, 樂克戴門, 舊城小旅行
fashion.net

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