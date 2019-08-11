「酸類保養」好處多！保養多一步，KO夏季肌膚困擾

▲適當使用酸類保養，使夏季問題肌膚更健康。（圖／翻攝Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日出油、脫妝真是女生一大困擾，外出隨時要準備好補妝的粉餅、蜜粉，但怎麼補妝就是無法服貼，即便好好保養，卻還是無法改善脫妝。美安美學張雪峰醫師表示：因為大家都忽略了肌膚代謝能力，造成角質層肥厚，除了易出油、脫妝外，甚至會造成老化的狀態，也會看起來蠟黃、暗沉，這時就要加強角質代謝。

正常的皮膚代謝週期是21-28天，但因不良生活習慣如熬夜、愛吃油炸、辛辣物等，都可能造成角質代謝不正常。除了日常保養，醫師更建議可選用居家煥膚酸類保養品，來幫助角質代謝。酸類保養常見的3大問題，為你一一解答。

1. 酸類濃度越高越好?

依食藥署規範，不管市面上酸類保養品濃度多高，用途為保濕、滋潤肌膚、促進表皮更新，pH值範圍不得低於3.5。反而隨著高濃度酸的添加，需要相對的鹼性成分來平衡pH值，成分變得複雜。



2. 白天擦嗎、會不會反黑呢？

如果擦含有A酸成分，確實造成肌膚反黑狀況，所以不建議白天使用。但杏仁酸、果酸等成分是不會有反黑疑慮的。只是當肌膚角質層代謝後，防曬是需要更被注意及加強的。



3. 長期使用酸類保養品，肌膚會不會變薄?

答案是不會。在符合法規規範的酸類保養品，只會幫肌膚做到加速更新、代謝老廢角質，並不會去讓肌膚變薄。

醫師也提醒，若是有較嚴重的肌膚問題，需要進行高濃度的煥膚，請至皮膚科或醫美診所，經專業評估後再進行，煥膚後也要注意保濕及修復的保養。

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