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可口可樂超潮「防水提袋」全台限量6000個！大容量超好裝，還能當腰包背

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編輯／Duke

歷史悠久的可口可樂公司，時常推出限定版包裝供粉絲們收藏，並且不定時與服飾品牌聯名，而上述的手法除了能增加收入，還能提高品牌知名度，所以這次可口可樂便找上了OK超商推出限量防水提袋，下面一起來看看吧！

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲可口可樂不定時會推出限定版包裝。（圖／翻攝自可口可樂官網）

此次的限量防水提袋共有2款，分別為黑色款與紅色款，其設計都有可口可樂經典的紅色元素和白色字體，並且購買方式非常簡單，只需要選購任2件可口可樂系列飲品，再加價台幣139元，便可以獲得一個容量5L的限量防水提袋，其中，該防水提袋除了手拿之外，還可以當成腰包使用，絕對是各位粉絲們一定要收藏的商品。

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲防水提袋只需購買任2件可口可樂系列飲品，再加價台幣139元即可獲得。（圖／翻攝自OK超商FB）

由可口可樂攜手OK超商推出的限量防水提袋，目前已經開放民眾購買，而各位只需於8／1至8／28到OK超商購買任2件可口可樂系列飲品，再加價台幣139元後，即可獲得限量防水提袋，不過，全台限量6,000個，所以想要的朋友，趕緊手刀衝去購買吧！

另外，台灣7-11最近也與日本品牌Sony合作，推出集6點加價購的活動。而這次的活動商品，包括重低音藍牙耳罩式耳機、防水藍牙喇叭、藍牙入耳式耳機，並且加價購的金額分別為台幣3,299元、台幣2,499元、台幣799元，此次採用的點數為卡娜赫拉的小動物夏日夢遊仙境，而預購時間為8／14的下午3點整，想要的朋友千萬別錯過了。

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲重低音藍牙耳罩式耳機需6點，並加價台幣3,299元。（圖／翻攝自711官網）

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲可口可樂防水提袋、SONY耳機。（圖／翻攝自OK超商FB、711官網、可口可樂官網）

▲防水藍牙喇叭需6點，並加價台幣2,499元。（圖／翻攝自711官網）

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關鍵字：

可口可樂, 限量, 防水提袋, OK超商, 台灣, 711, 日本, Sony, 藍牙, 耳機, 喇叭
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