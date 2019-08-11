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Dior推絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

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編輯／Duke

隨著近年環保意識的抬頭，各家精品與快時尚品牌紛紛開始提倡環保，像是H＆M目標2030年前使用100％的回收材料製衣、Uniqlo宣佈2020年底前減少85％的一次性塑料。而法國精品Dior對於環保也是不遺餘力，因為Dior最近推出了一款「TOILE DE JOUY 」環保吸管，並且就連包裝也吸睛的！

▲環保吸管。（圖／翻攝自Dior、Tiffany & Co.）

▲Dior推出「TOILE DE JOUY 」環保吸管。（圖／翻攝自Dior）

繼Tiffany＆Co.後，Dior也推出了自家設計的環保吸管。然而，此環保吸管的外盒採用紅、白2色為主調，並以獅子、老虎、蛇以及森林呈現絕美的山水畫，而內含的6根環保吸管分別代表2種不同的設計，其一為華麗的金色包裝，另一款則是透明玻璃材質搭配金色螺旋設計。

▲環保吸管。（圖／翻攝自Dior、Tiffany & Co.）

▲Tiffany＆Co.「Crazy Straw」環保吸管。（圖／翻攝自Tiffany＆Co.）

▲環保吸管。（圖／翻攝自Dior、Tiffany & Co.）

▲外盒以獅子、老虎、蛇以及森林呈現絕美的山水畫。（圖／翻攝自Dior）

▲環保吸管。（圖／翻攝自Dior、Tiffany & Co.）

▲6根環保吸管分別代表2種不同的設計。（圖／翻攝自Dior）

由Dior設計的「TOILE DE JOUY 」環保吸管，目前尚未於全球開賣，不過，相關圖片與價格已經登陸英國、法國、西班牙等歐洲國家的官網，而亞洲國家的官網則沒有此環保吸管的消息，所以有興趣的朋友，近期不妨關注一下歐洲官網的發售時間，售價為歐元130元（約台幣4,550元）。

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關鍵字：

Dior, 環保吸管, 精品, 快時尚, H＆M, Uniqlo, Tiffany&Co.
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