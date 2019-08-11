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暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

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▲▼sisley推出全新粉底液 。（圖／品牌提供）

▲粉底液越來越聰明，上妝兼顧保養且能展現肌膚原生質感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為了擁有零瑕疵的妝感，女性常會挑選有超強遮瑕效果的底妝，但卻反而因為質地厚重，使肌膚無法擁有頂級質感。在長時間不透氣的狀態，反而會更容易脫妝，這也就是為什麼到了下午底妝變得暗沉、蠟黃。

▲▼sisley推出全新粉底液 。（圖／品牌提供）

Sisley即將在9月推出全新輕羽淨亮保養粉底液，不僅有超強淨亮活化護膚功效，兼顧了保養和彩妝功效，讓你在上妝的同時，也達到頂級的肌膚呵護效果，由內而外散發出自然淨亮的光感肌。

▲▼sisley推出全新粉底液 。（圖／品牌提供）

特別的是，輕羽淨亮保養粉底液結合完整的專業護膚及色彩繽紛的彩妝，質地雖然極度輕薄，但其極淨的純色粒子和光學柔焦粉體卻能達到絕佳的遮瑕力及提亮效果。

▲▼sisley推出全新粉底液 。（圖／品牌提供）

當然延續著品牌傳統，運用頂級植物成分，如蕎麥籽萃取物、錦葵萃取物，以及梔子花萃取物，讓肌膚在上妝同時更能提升防禦力，預防肌膚暗沉蠟黃；並且為肌膚持續保濕補水。無油配方，即使面對台灣炎熱或潮濕的氣候，也能保持在清爽的最佳狀態。輕羽淨亮保養粉底液，30ml，3,200元。

▲▼sisley推出全新粉底液 。（圖／品牌提供）

除了Sisley，嬌蘭24K純金光粉底液也將配方全新進化，採用24K純金光雙面粒子，可在肌膚上創造出一層特別的光暈，一抹上立即擁有如貴婦般的奶油肌，彷彿注入青春光采，展現肌膚自然之美。24K純金光粉底液，30ml，3,550元．

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關鍵字：

sisley, 粉底液, 嬌蘭, 脫妝, 輕薄
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