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我要代替月亮懲罰你！UNIQLOＸ《美少女戰士》600元有找　發售日期就是這一天

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編輯／Duke

來自日本的服飾品牌Uniqlo，不僅擁有不錯的品質，同時也很會創造話題，像是人人瘋搶的村上隆、Kaws聯名，亦或是聯手航海王等知名動漫的系列。其中，除了上述談到的合作以外，即將迎來發售的Uniqlo X《美少女戰士》系列，同樣是不容小覷的聯名款，而下方就帶各位介紹此次的單品。

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT系列。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

對於廣大少女頗具影響力的動漫《美少女戰士》，最近也聯手Uniqlo UT系列。據悉該系列由漫畫作者武內直子（Naoko Takeuchi）親自設計，同時也還原各角色的原貌，所以此次的設計，將以各式美少女圖案與文字為主題，並將白色、淺藍色、紫色、渲染粉色等夏日色系訂為主調，企圖吸引全世界「美少女」的目光。

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲採用白色、淺藍色、紫色等夏日色系打造的美少女圖案T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲採用渲染粉色、深藍打造的文字T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

這次的《美少女戰士》X Uniqlo UT系列，預計將於8／23在各大Uniqlo門市以及官網發售，而該系列的T-Shirt共有8款，每件售價皆為台幣590元，有興趣的朋友，當天記得前往全台各大門市購買喜歡的款式哦！

此外，Kaws X Uniqlo的「最後一次聯名」也確定迎來補貨消息，因日前Uniqlo宣佈8／16將再度開賣，所以各路潮流人也相當期待這次的補貨，其中，補貨品項為7款成人T-Shirt、3款托特包以及4款兒童T-Shirt，而購買規則與先前相同，為每人每款限購1件。

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲確定迎來補貨的Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO TAIWAN粉絲專頁）

▲《美少女戰士》X Uniqlo UT、Kaws X Uniqlo。（圖／翻攝自UNIQLO JP、UNIQLO TAIWAN粉絲專頁、官方粉絲專頁）

▲補貨品項為7款成人T-Shirt、3款托特包以及4款兒童T-Shirt。（圖／翻攝自官方粉絲專頁）

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關鍵字：

Uniqlo, 日本, 村上隆, Kaws, 航海王, 美少女戰士, UT, 武內直子
fashion.net

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