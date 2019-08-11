一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做　

▲阿嬌鍾欣潼好肌膚加上細緻五官，被網友盛讚「盛世美顏」。(圖／翻攝阿嬌IG、微博，以下同)

記者張毓容／台北報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）自去年底與「醫界王陽明」賴弘國甜蜜完婚後，過著幸福人妻生活，除了婚前婚後身形胖瘦變化受到關注外，她那素顏依舊透亮、不說完全看不出38歲的無瑕好肌膚，也讓許多粉絲紛紛敲碗要她分享肌膚保養秘訣。而近日她也不負眾望大方分享自己養出0毛孔美肌的保養秘招，從清除粉刺、黑頭的「秘密武器」到對抗毛孔粗大的保養法，一次幫你公開。

▲阿嬌幾乎零毛孔的細緻肌膚，被網友狂敲碗保養秘訣。

3大NG粉刺清理法



說到亞洲女生很困擾的黑頭、粉刺問題，阿嬌先提醒大家，以下3件事千萬別做，否則粉刺沒清乾淨，還可能導致肌膚受傷！第一就是許多人看到粉刺時常有的第一反應「擠粉刺」，她提醒擠粉刺會使毛孔變大、皮膚發炎；第二，不論是使用市面上的妙鼻貼、拔粉刺面膜或是磨砂膏、自製蛋白面膜、小蘇打等來拔粉刺或搓粉刺，都會嚴重破壞皮膚角質層，容易導致草莓鼻、爛臉；第三，關於網路上盛傳用凡士林按摩鼻頭去黑頭，她說不只不科學，油性肌膚長時間大量接觸凡士林，更可能使黑頭惡化成丘疹。

▲阿嬌不僅公開自己的去粉刺「秘密武器」，更提醒使用方法和注意事項。

對付黑頭的秘密武器



提醒完3種NG對付粉刺的辦法後，阿嬌公開自己去黑頭全靠藥局就能買得到的「維A酸乳膏」。經醫學研究證明，維A酸乳膏可溶解黑頭，但她也提醒，維A酸乳膏具有刺激性，濃度別太濃，選擇0.025%即可，且剛開始不要大面積塗抹，用棉花棒輕點在黑頭部位，等5分鐘就洗掉，待肌膚適應後，再擴大面積和停留時間。另外，維A酸乳膏見光容易分解，建議睡前使用，塗抹好後最好關燈睡覺，約莫2個月，粉刺、黑頭就會有明顯效果。

▲阿嬌提醒每日做好清潔和防曬，但一天洗臉不要超過3次。

毛孔粗大的預防＆改善法



而一向與粉刺問題分不開的毛孔問題，阿嬌也以一併分享了自己頗有心得的改善預防毛孔粗大方式，她建議大家從日常護膚做到3件事。

1.做好清潔和防曬：每天認真洗臉，但一日不要超過3次，注意洗臉機一週只用1次，也不要用冰水、冷熱水交替洗臉，使用常溫水洗就好。

2.使用含有控油成分的保養品：日常保養可使用含有像是水楊酸、維生素A衍生物、高嶺土、海藻精華或維生素B群等常見控油成份的保養品，但也要留意自身膚質狀況來做挑選。

3.尋求專業醫師輔助：最後阿嬌也提醒，如果毛孔已經很大或是凹凸不平，就需要求助醫美療程來幫助收縮毛孔，也可請醫師幫忙判斷需不需要口服控油藥物。

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