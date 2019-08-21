姊妹們注意！避開日常「3大惡習」　絕不讓眼周洩漏年齡

▲眼周保養盡早開始，千萬別因壞習慣讓鬆弛紋路提早報到。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眼周皮膚特別脆弱，且汗腺和皮脂腺分布較少，特別容易乾燥缺水。這些因素決定了眼睛是最容易老化並產生問題的地方。現代人用眼過度，加上卸妝頻繁的拉扯，眼周顧不好，超容易洩漏年齡。想要看起來年輕，眼周保養越早開始越好。塗抹眼霜時可著重眼下與眉下處，因為此兩處肌膚最易下垂，更應該好好呵護。

惡習1

3C不離手，視線長時間往下看

越來越多人了解藍光對肌膚的傷害，每天手機不離手，長時間視線往下看，使眼球不停壓迫眼下肌肉，更可能是造成雙眼細紋、加速眼袋生成的主因。

惡習2

一瓶卸妝油到底，眼周沒有卸乾淨

每天妳花了多少時間畫眼妝，就該知道要費多少心思卸，黑眼圈與眼周黑色素沉澱成因不盡相同，扣掉血液循魂不良或是天生遺傳使然，有一大部分的因素來自眼妝卸不乾淨，建議使用眼唇卸妝液輕敷再抹去，切忌大力卸除，拉扯到眼周肌膚絕對是大忌。

惡習3

日常小習慣，讓眼周細紋提早報到

舉凡卸眼妝、揉眼睛、化妝等等小動作，都會拉扯到眼部肌膚，這也是為什麼美容專家總教妳用彈點輕按方式上眼霜，眼周肌膚比妳想像的薄且脆弱，修復起來需要耗更大的心力。

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