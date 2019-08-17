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韓研究：「眼周抗老」下修至15歲　塗眼霜已成全民運動

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▲▼韓國研究：塗眼霜已成全民運動。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲jennie一雙電眼來自勤保養，即使近看也沒在怕。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

熬夜追劇、頻繁化妝、反覆卸妝，盯著3C產品不放，這些看似平常的小動作，都是讓眼周肌膚老化的成因，進而造成眼周複合式困擾。不只每天就像睡不飽，暗沉細紋來作亂，甚至鬆弛眼周讓眼線都勾不好。

眼部保養年齡下修

妳還記得妳的第一個保養品是什麼嗎？是化妝水還是乳液呢？根據南韓K-Beauty 蘭芝市場開發研究部調查發現，亞洲市場對於眼部抗老的需求不僅年齡層明顯下降，且這群年輕族群對於眼部抗老保養還有著複合式的期待，希望一瓶就能夠解決眼周所有初老困擾，而使用眼霜的年齡已下修至15歲。

預防老化提前報到

生活習慣使然，上班雙眼總盯著電腦，通勤時間視線總在手機，加上每天頻繁的上妝和卸妝，眼部肌膚老化完全有跡可循。別嚷嚷著不可能，這些妳每天在做的日常小動作，正是黑眼圈、乾紋、鬆弛提前報到的主因。

眼霜不能省

眼霜怎麼塗呢？正確範圍應是眼下兩指寬、眼尾到太陽穴、眼皮上要超過眉骨。均勻點開眼霜在適當部位，再以彈鋼琴手法輕彈眼周，幫助眼霜吸收，千萬別大力拉扯。

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