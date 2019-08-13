fb ig video ETtoday search mobile

開賣一周近乎完售！美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kith、@josiecanseco、Hypebeast

現在，不管是什麼品牌搭上時尚潮流一點也不奇怪，像是IKEA瑞典家具、DHL快遞公司、雪碧等等非常多都曾經跟潮流品牌合作，那麼名聲廣播全球的「可口可樂」當然也有資格跟潮流掛上邊囉！Coca-Cola與潮牌KITH、Converse跨界聯手復刻了2017年「親友限定」Chuck 70，KITH也與可口可樂推出了眾多聯乘商品！

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

首先來看看這雙淺色丹寧的Chuck 70，雖然這是重新復刻推出，但相信許多人都是第一次看到吧！淺丹寧就像是沙灘海邊的色彩，尤其是女孩們對於這樣舒服的配色最無法招架了，鞋跟後方大大的刺繡Coca-Cola草寫字體，十分落落大方，還有KITH立體小標籤以及延續上一波聯名的淡綠色鞋底，走在路上能輕鬆與其他人的基本款帆布鞋做出區別，成為目光焦點。定價為150美金。

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

KITH曾嘗試與多家品牌合作，每每都造成超瘋狂的搶購，與可口可樂Coca-Cola也不是第一次合作，卻每次都能驚艷大家，一波聯乘的商品數量項目之多完全沒在敷衍，讓人感受到了滿滿的誠意！今年8月9日、11日陸續開賣的KITH X COCA-COLA SEASON4以兩家品牌經典的色調為主，注入海洋、夏威夷元素，推出了長袖、短袖T恤，衛衣、帽T、夏威夷襯衫、漁夫帽，甚至還有泳裝與衝浪板！

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

光是一件衛衣就有七種顏色可以挑選，雖然品項多到誇張，不過打開官網會發現大部分的款式都已經銷售一空了！可見此系列在美國的熱銷程度不容小覷，

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

其中夏威夷襯衫套裝的滿版設計可謂此次聯名一大亮點，男生款式寬鬆涼爽，版型很挺紮進褲頭十分好看，當作海邊罩衫也適合，女生版型採短版抽繩設計還能小露性感蠻腰。

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

另外一款跳色方塊拼接設計的系列也很值得注意，總共有四款：衛衣、帽T、長袖與短袖POLO衫，其實並沒有表面上看起來那麼難以駕馭，男生穿起來顯得肩膀很厚實又非常有特色，適合當作全身穿搭的主體、亮點。

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

女孩們還有性感的短版背心＋緊身單車褲套裝！胸前小小的KITH與側腰的Coca-Cola刺繡讓人顯得更性感，喜歡歐美風穿搭的女生超適合～這次聯名商品還有非常多品項，有興趣的朋友們不妨上KITH官網碰碰運氣。

▲衝浪板。（圖／翻攝自kith）

前面也提到說，這已經不是Coca-Cola X KITH X Converse第一次聯名了，去年所推出的系列總共有紅、深藍、白、黃四種色彩，相比之下，今年的淺丹寧款式更能展現出重磅丹寧質感，在穿搭上也更好搭配。

▲KITH X COCA-COLA X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@kith）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

converse, coca cola, kith, chuck70
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈

施華洛世奇移除台灣官網！發聲明道歉：「用行動彌補」

COACH道歉！稱台灣是國家捲入「T恤之亂」　劉雯代言17天火速解約

「T恤之亂」紀梵希中槍　易烊千璽迅速解約美妝代言並刪微博發文 上衣越素越好、換掉緊身褲　學貝嫂用3樣單品輕鬆制霸夏天　 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比身材辣到翻　坦言戒掉「2食物」很痛苦 Instagram限時動態7大流派：無意義投票、黑屏字超小　想到誰了嗎？ 可口可樂超潮「防水提袋」全台限量6000個！大容量超好裝，還能當腰包背 張藝興終於脫了！接下CK首位全球華人代言　只穿內褲大秀六塊肌 日本醫生大推「腳底板貼膠布」減肥　2個月瘦10公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面