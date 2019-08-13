開賣一周近乎完售！美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@kith、@josiecanseco、Hypebeast

現在，不管是什麼品牌搭上時尚潮流一點也不奇怪，像是IKEA瑞典家具、DHL快遞公司、雪碧等等非常多都曾經跟潮流品牌合作，那麼名聲廣播全球的「可口可樂」當然也有資格跟潮流掛上邊囉！Coca-Cola與潮牌KITH、Converse跨界聯手復刻了2017年「親友限定」Chuck 70，KITH也與可口可樂推出了眾多聯乘商品！

首先來看看這雙淺色丹寧的Chuck 70，雖然這是重新復刻推出，但相信許多人都是第一次看到吧！淺丹寧就像是沙灘海邊的色彩，尤其是女孩們對於這樣舒服的配色最無法招架了，鞋跟後方大大的刺繡Coca-Cola草寫字體，十分落落大方，還有KITH立體小標籤以及延續上一波聯名的淡綠色鞋底，走在路上能輕鬆與其他人的基本款帆布鞋做出區別，成為目光焦點。定價為150美金。

KITH曾嘗試與多家品牌合作，每每都造成超瘋狂的搶購，與可口可樂Coca-Cola也不是第一次合作，卻每次都能驚艷大家，一波聯乘的商品數量項目之多完全沒在敷衍，讓人感受到了滿滿的誠意！今年8月9日、11日陸續開賣的KITH X COCA-COLA SEASON4以兩家品牌經典的色調為主，注入海洋、夏威夷元素，推出了長袖、短袖T恤，衛衣、帽T、夏威夷襯衫、漁夫帽，甚至還有泳裝與衝浪板！

光是一件衛衣就有七種顏色可以挑選，雖然品項多到誇張，不過打開官網會發現大部分的款式都已經銷售一空了！可見此系列在美國的熱銷程度不容小覷，

其中夏威夷襯衫套裝的滿版設計可謂此次聯名一大亮點，男生款式寬鬆涼爽，版型很挺紮進褲頭十分好看，當作海邊罩衫也適合，女生版型採短版抽繩設計還能小露性感蠻腰。

另外一款跳色方塊拼接設計的系列也很值得注意，總共有四款：衛衣、帽T、長袖與短袖POLO衫，其實並沒有表面上看起來那麼難以駕馭，男生穿起來顯得肩膀很厚實又非常有特色，適合當作全身穿搭的主體、亮點。

女孩們還有性感的短版背心＋緊身單車褲套裝！胸前小小的KITH與側腰的Coca-Cola刺繡讓人顯得更性感，喜歡歐美風穿搭的女生超適合～這次聯名商品還有非常多品項，有興趣的朋友們不妨上KITH官網碰碰運氣。

前面也提到說，這已經不是Coca-Cola X KITH X Converse第一次聯名了，去年所推出的系列總共有紅、深藍、白、黃四種色彩，相比之下，今年的淺丹寧款式更能展現出重磅丹寧質感，在穿搭上也更好搭配。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App