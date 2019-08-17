fb ig video ETtoday search mobile

可重複使用棉花棒LastSwab　讓你邊化妝邊救地球

> >

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲LastSwab環保棉花棒，讓你的臉跟地球一起變美。（圖／LastSwab Team官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你知道你一生中用了多少支棉花棒嗎？

這個生活用品，在我們的日常不可或缺，無論是清潔耳朵、抹藥、化妝等，我們都需要它來完成，但棉花棒的體積小，不但不利於回收跟撿拾，此外它也進入了海洋生態鏈，造成地球污染。根據調查報告，每天有150萬支棉花棒被生產，便可知這世界的用量極大。

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

近期在集資平台上，有一款熱門商品誕生，短短2個月的時間，它就募集到新台幣3400萬元，還沒開始生產，已經有近3000筆訂單，它就是一款可以重複使用的「棉花棒」LastSwab。

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

很多人想為地球貢獻一份心力，卻不知道從何做起，首先使用重複性的商品，將自身的垃圾減量就是很好的第1步，帶著咖啡杯去星巴克或其他咖啡廳，或是告知店員，你要使用內用的咖啡杯，只要少用1個拋棄性紙杯，地球就少消化1個垃圾。

LastSwab的概念也相當簡單，垃圾減量與減少棉花棒進入生態圈，且使用一個相當時髦的方式，它擁有多種顏色以及簡單的置物盒，不但讓你方便尋找之外，順便展現一下你的個人風格，「我很有型，而且有環保概念」。

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

而重複清洗的棉花棒材質，是以醫療級的矽膠加上尼龍所製成，具有可長期接觸人體、穩定不易變形的特色，抗撕裂且不容易變形，只要用水清洗，它就能提供一般棉花棒的使用功能，甚至觸感更勝一籌。

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

LastSwab形狀設計則有兩款，一款是兩端均為標準型，另一款則專門針對化妝時設計，一邊的「棉花體」是較尖的形狀，都配有精緻的收納盒，目前在集資平台上2個LastSwab的售價為19歐元，折合台幣約為668元。

▲LastSwab環保棉花棒。（圖／LastSwab Team官網）

▲每重複使用一次，地球就少一件垃圾，只要小心別弄丟了，它可以陪你很久。

關鍵字：

LastSwab, 棉花棒, 重複使用, 生態, 環保
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看

睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天

看起來比同齡少10歲　科學家：用再多保養品不如這樣吃

600元京都住一晚！　老町屋變身膠囊旅館，花小錢體驗和風 難怪瘦不了！7大「發胖壞習慣」一定要知道　憋尿也有影響 你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊 領口鬆掉先別丟！洗衣博士教你「3招」讓T恤復活 泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿 兩性專家：想要戀情常保鮮，「3個地雷」千萬別踩！ UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面