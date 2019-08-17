可重複使用棉花棒LastSwab　讓你邊化妝邊救地球

▲LastSwab環保棉花棒，讓你的臉跟地球一起變美。（圖／LastSwab Team官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

你知道你一生中用了多少支棉花棒嗎？

這個生活用品，在我們的日常不可或缺，無論是清潔耳朵、抹藥、化妝等，我們都需要它來完成，但棉花棒的體積小，不但不利於回收跟撿拾，此外它也進入了海洋生態鏈，造成地球污染。根據調查報告，每天有150萬支棉花棒被生產，便可知這世界的用量極大。

近期在集資平台上，有一款熱門商品誕生，短短2個月的時間，它就募集到新台幣3400萬元，還沒開始生產，已經有近3000筆訂單，它就是一款可以重複使用的「棉花棒」LastSwab。

很多人想為地球貢獻一份心力，卻不知道從何做起，首先使用重複性的商品，將自身的垃圾減量就是很好的第1步，帶著咖啡杯去星巴克或其他咖啡廳，或是告知店員，你要使用內用的咖啡杯，只要少用1個拋棄性紙杯，地球就少消化1個垃圾。

LastSwab的概念也相當簡單，垃圾減量與減少棉花棒進入生態圈，且使用一個相當時髦的方式，它擁有多種顏色以及簡單的置物盒，不但讓你方便尋找之外，順便展現一下你的個人風格，「我很有型，而且有環保概念」。

而重複清洗的棉花棒材質，是以醫療級的矽膠加上尼龍所製成，具有可長期接觸人體、穩定不易變形的特色，抗撕裂且不容易變形，只要用水清洗，它就能提供一般棉花棒的使用功能，甚至觸感更勝一籌。

LastSwab形狀設計則有兩款，一款是兩端均為標準型，另一款則專門針對化妝時設計，一邊的「棉花體」是較尖的形狀，都配有精緻的收納盒，目前在集資平台上2個LastSwab的售價為19歐元，折合台幣約為668元。

▲每重複使用一次，地球就少一件垃圾，只要小心別弄丟了，它可以陪你很久。