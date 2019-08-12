▲COACH與迪士尼合作款被陸網友指有支持「港獨」、「台獨」之意。（圖／翻攝微博）



記者張妤瑄／台北報導

「T恤之亂」讓時尚圈風聲鶴唳，昨（8／11）義大利精品VERSACE（凡賽斯）被爆一件T恤上把香港與澳門列為國家，讓代言人楊冪緊急在深夜發佈官宣，代言剛滿月就主動解約，沒想到COACH今（8／12）也被眼尖大陸網友發現在T恤上把香港、台灣列為國家，在微博上引起不小波瀾。

▲COACHＸDisney合作款上衣，背後把台灣列為國家。（圖／翻攝官方微博）



事件發酵9小時後，大陸超模劉雯火速解約代言，她於7月26日才由官方宣布拿下代言，意即僅代言短短17天便閃退，成史上最短命代言人。此外，COACH美國官網也被指把台灣、香港列為國家，目前點入美國官網已顯示「維護中」，但台灣官網運作不受影響。

▲COACH原先在美國官網把香港、台灣都列為國家。（圖／翻攝微博、官網）



政治議題敏感，連時尚圈也受牽連，VERSACE一件T恤被挖出「城市－國家」的對應，「香港－香港」、「澳門－澳門」讓大陸網友抓狂，逼得代言一個月的帶貨女王楊冪深夜發文宣布主動解約。

▲楊冪6月底才升格VERSACE代言人，代言剛滿月品牌就爆出有「辱華」敏感議題，讓她迅速撇清關係，解除代言合約。（圖／翻攝微博、品牌提供）



如今，COACH去年一件與迪士尼（Disney）合作的T-Shirt款在背後也有相關設計，但明顯把香港列為單獨字樣，「台北－台灣」則為城市對應國家的選項，深夜被陸網友扒出，讓COACH也捲進T恤之亂，且網友也早就期待新科代言人劉雯能像楊冪一般，動作迅速確實，主動解約。

▲COACH於7月26日才剛發佈劉雯正式成為代言人的消息。（圖／翻攝官方微博）



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果真，劉雯在周一早晨速速找律師研擬對策，很快就發布律師公證的解約函，並發文道歉，表示「任何時候，中國主權和領土的完整神聖不可侵犯！由於我選擇品牌的不嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！」 讓陸網友喊讚。

▲劉雯發布律師公證後的官方聲明，主動解除代言合約。（圖／翻攝劉雯微博）