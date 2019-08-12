fb ig video ETtoday search mobile

「T恤之亂」VERSACE、COACH中標！稱台灣是國家　楊冪、劉雯速解約

> >

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲COACH與迪士尼合作款被陸網友指有支持「港獨」、「台獨」之意。（圖／翻攝微博）

記者張妤瑄／台北報導

「T恤之亂」讓時尚圈風聲鶴唳，昨（8／11）義大利精品VERSACE（凡賽斯）被爆一件T恤上把香港與澳門列為國家，讓代言人楊冪緊急在深夜發佈官宣，代言剛滿月就主動解約，沒想到COACH今（8／12）也被眼尖大陸網友發現在T恤上把香港、台灣列為國家，在微博上引起不小波瀾。

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲COACHＸDisney合作款上衣，背後把台灣列為國家。（圖／翻攝官方微博）

事件發酵9小時後，大陸超模劉雯火速解約代言，她於7月26日才由官方宣布拿下代言，意即僅代言短短17天便閃退，成史上最短命代言人。此外，COACH美國官網也被指把台灣、香港列為國家，目前點入美國官網已顯示「維護中」，但台灣官網運作不受影響。

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲▼ 。（圖／翻攝COACH官網）

▲COACH原先在美國官網把香港、台灣都列為國家。（圖／翻攝微博、官網）

政治議題敏感，連時尚圈也受牽連，VERSACE一件T恤被挖出「城市－國家」的對應，「香港－香港」、「澳門－澳門」讓大陸網友抓狂，逼得代言一個月的帶貨女王楊冪深夜發文宣布主動解約。

▲▼ 。（圖／翻攝微博）

▲▼VERSACE凡賽斯楊冪。（圖／VERSACE提供）

▲楊冪6月底才升格VERSACE代言人，代言剛滿月品牌就爆出有「辱華」敏感議題，讓她迅速撇清關係，解除代言合約。（圖／翻攝微博、品牌提供）

如今，COACH去年一件與迪士尼（Disney）合作的T-Shirt款在背後也有相關設計，但明顯把香港列為單獨字樣，「台北－台灣」則為城市對應國家的選項，深夜被陸網友扒出，讓COACH也捲進T恤之亂，且網友也早就期待新科代言人劉雯能像楊冪一般，動作迅速確實，主動解約。

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲COACH於7月26日才剛發佈劉雯正式成為代言人的消息。（圖／翻攝官方微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

果真，劉雯在周一早晨速速找律師研擬對策，很快就發布律師公證的解約函，並發文道歉，表示「任何時候，中國主權和領土的完整神聖不可侵犯！由於我選擇品牌的不嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！」 讓陸網友喊讚。

▲▼COACH劉雯。（圖／翻攝微博）

▲劉雯發布律師公證後的官方聲明，主動解除代言合約。（圖／翻攝劉雯微博）

關鍵字：

COACH, 劉雯, 楊冪, VERSACE, 凡賽斯, T恤之亂, 辱華
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面