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女孩正夯「抗水逆」飾品！戴黑桃戒指打好牌、惡魔之眼耳環安心亞大愛

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▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇Tarot Magic系列神秘登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

喜愛占卜、塔羅、星座的女孩們，或許可以嘗試一下把這些神秘力量化作美麗飾品戴在身上，知名奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）就為即將到來的秋冬設計了全新Tarot Magic系列，加入「惡魔之眼」及「法蒂瑪之手」等魔法元素，帶領妳一同尋找屬於自己的魅力。

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲安心亞示範融入豐富塔羅牌及占星學元素的飾品。（圖／品牌提供）

  為了迎合現今女孩們迷戀星座運勢的特性，品牌在此次系列特別融入了豐富的塔羅牌及占星學元素，閃爍耀眼的圖案、符號及占星學標記，出現在各式單品設計上，整體造型以金色、深藍色等神秘色系打造，更是對抗水逆的最佳單品。

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲（依序）Tarot Magic項鍊NT9,990；穿孔耳環NT8,990；黑桃造型戒指NT7,990。（圖／品牌提供）

施華洛世奇也邀請品牌好友安心亞示範該系列飾品，Tarot Magic百搭的項鍊可以說是融合了本次所有經典的塔羅元素，燕子、骰子及法蒂瑪之手等圖案，彰顯女性神秘華麗的色彩。耳環的金色調及水晶細節，為塔羅牌的精美插圖注入閃亮迷人的光彩。別緻精細的雙面鍊墜以及「惡魔之眼」別具特色，其滑動設計更可調節不同長度造型。

而同款的雞尾酒戒指則完美體現品牌專業切割技術，上方嵌入了可愛的黑桃造型，周圍更是遍佈了華麗的梅花水晶樣式，處處可見細節用心，讓你在佩戴的同時，洋溢可愛華麗心情。

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲（依序）不對稱穿孔耳環以及燕子鍊飾，NT$3,490。（圖／品牌提供）

穿孔耳環更提供不對稱款式，分別以鑰匙和燕子打造，一向是女孩們不可抗拒的趣味單品。在Remix Collection鍊飾部分同樣加入了燕子元素，嘴巴叼著鑰匙的模樣，象徵趨吉避凶的護身符，及塔羅牌魔法力量強大的圖案，下方的黑色串珠更增添一絲神秘氣息。而該系列也提供多種佩戴方式和混搭造型，製造多樣化和層次感，絕對會為女孩們帶來神秘好運和獨特魅力。

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▲施華洛世奇、THOMAS SABO。（圖／品牌提供）

▲優雅坐姿貓咪造型墜飾NT$20,800；俏皮貓耳戒指NT$3,980。（圖／品牌提供）

同樣散發神秘氣息的還有德國飾品品牌THOMAS SABO，找來英國時尚歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）以高冷形象演繹貓咪造型首飾系列。整個系列包括了戒指、手鍊以及長鍊，根本在召喚貓奴出手，無論是佩戴在指尖、手腕或是頸肩上，都可愛破表。

「優雅坐姿貓咪造型墜飾」則散發出有著慵懶氣質的貓咪，鑲上一輪星月與絢麗寶石，展現著貓咪穿梭在深夜中的靈巧。而點綴鋯石密鑲的貓耳戒指則呈現華麗光彩與俏皮可愛韻味，此款戒指亦可與長鍊組合搭配，打造出獨具特色的兩用造型，讓貓奴們寵愛每一種姿態的貓咪。

關鍵字：

飾品, 施華洛世奇, 塔羅, 星座, SWAROVSKI , Tarot Magic, 水晶, 安心亞
fashion.net

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