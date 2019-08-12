fb ig video ETtoday search mobile

百億身家網紅凱莉傑納慶22歲生日　樂收土豪風嘴唇鑽石項鍊

> >

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／翻攝kyliejenner IG）

▲凱莉傑納在義大利包豪華遊艇辦22歲生日派對。（圖／翻攝kyliejenner IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父么妹凱莉傑納（Kylie Jenner），上個周末在義大利慶祝22歲生日，大手筆砸千萬元包豪華遊艇開慶生派對，孩子的爸崔維斯史考特（Travis Scott）更獻上向珠寶品牌Eliantte訂製的嘴唇形狀鑽石項鍊，外界估計價值逾1500萬元。
▲▼凱莉傑納 。（圖／翻攝kyliejenner IG）

▲凱莉傑納開心戴上未婚夫向珠寶品牌Eliantte訂製的嘴唇形狀鑽石項鍊，外界估計價值逾1500萬元。

Eliantte珠寶以豪奢風格著稱，無敵閃亮的設計深受嘻哈人士喜愛，崔維斯史考特以凱莉傑納自創的同名彩妝品牌「Kylie Cosmetics」的嘴唇Logo發想，向Eliantte訂製鑲嵌白鑽與粉紅鑽的嘴唇項鍊，逗得凱莉超開心，立刻戴上自拍。

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／翻攝kyliejenner IG）

▲以凱莉傑納自創彩妝品牌Logo設計的嘴唇項鍊，鑲滿白鑽與粉紅鑽。（圖／翻攝Eliantte IG）

凱莉傑納很有本錢炫耀，她靠社群影響力推出同名彩妝品牌「Kylie Cosmetics」，年紀輕輕身家已超過300億元台幣，21歲就被財經雜誌《富比士》選為史上最年輕的白手起家億萬富豪，超越臉書創辦人薩克柏於2008年創下的23歲紀錄。

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／翻攝kyliejenner IG）

▲生日派對少不了氣球，凱莉傑納拎的亮黃色愛馬仕鱷魚皮柏金包也很搶鏡。

因此她買精品毫不手軟，對於1歲寶貝女兒思朵蜜（Stormi）也是極盡寵愛，從服裝到嬰兒車全是一線品牌。時尚圈正耳語凱莉傑納訂了一件裝在精品百貨Saks Fifth Avenue袋子裡的華麗禮服，可能即將舉辦婚禮，但婚禮還沒辦，她先在義大利舉行22歲生日派對，花朵布置出數字，並點綴許多黃色氣球，加上美食饗宴，再度讓大眾見識她的氣派作風。

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／翻攝kyliejenner IG）

▲未婚夫崔維斯史考特與女兒思朵蜜是凱莉傑納摯愛的家人。

關鍵字：

凱莉傑納, Kylie Jenner
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

林志穎老婆戴近3萬元的漁夫帽　快手搶Dior秋冬新貨

快筆記！　歐巴鄭雨盛26日來台挺浪琴表101店開幕

G-SHOCK泥人錶升級變超輕　SEIKO高端運動錶拚精準

名模穿氣球袖白紗快走光　名媛典雅婚紗完勝 陳冠希9萬排球寵女還不夠　入手LV跳繩 七夕備禮不用偷量戒圍　經典手鍊、耳環傳情最浪漫 Hello Kitty相機包背出門吸睛　聯名LeSportsac包型超豐富 林志玲飄逸洋裝洩纖瘦體態　多吃點拚baby呀～ 林俊傑曬新歡　113萬歐米茄登月錶入手 亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！　「黑寡婦」被彩鑽套牢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面