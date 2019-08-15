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5款精選設計師鑰匙圈！Dior馬鞍造型、Burberry泰迪熊　挑對配件為時尚加分

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編輯／Duke　圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior

雖然要搭出一套完美穿搭，最重要的單品就是上衣、褲子以及鞋款，但配件的選擇也會影響整體的風格，而且大家最常利用的配件，不外乎項鍊、手鍊、戒指等，不過，其實鑰匙圈也是值得投資的單品，因為鑰匙圈擁有多個用途，並且造型多樣化，所以下方便整理了5款精選鑰匙圈，而各位可以看見Dior、Burberry等精品入列哦！

1.Off-White

▲5款精選鑰匙圈。（圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior）

Off-White的配件一直都是人們關注的焦點，因其工業風的設計引起不少人的興趣，而這款箭頭鑰匙圈採用「Spongy」彈性橡膠，搭配刻有標語「RELEASE」的銀色鑰匙扣，打造出簡單好搭的設計，售價為台幣5,890元。

2.Prada

▲5款精選鑰匙圈。（圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior）

此款黑色尼龍包造型鑰匙圈，正面附有經典的Prada三角徽章，而包包口採用抽繩設計，並搭配銀色裝飾，售價為美金280元（約台幣8,700元）。

3.Burberry

▲5款精選鑰匙圈。（圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior）

以Burberry標誌性泰迪熊為主打的鑰匙圈，其設計注入了復古格紋帽與連帽外套，而上衣的「Kingdom」字樣，則為設計師Riccardo Tisci為Burberry打造的首秀系列名稱，售價為台幣9,300元。

4.Loewe

▲5款精選鑰匙圈。（圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior）

Loewe設計的配件也相當有名，而推薦的這款鑰匙圈，整體採用小牛皮革以及Loewe金屬標誌，並於扣環處刻上Loewe字樣，售價為台幣16,000元。

5.Dior

▲5款精選鑰匙圈。（圖／翻攝自SSENSE、Burberry、Loewe、Dior）

Dior推出的馬鞍包系列，一直以來都是經典必收款，不過，這次Dior卻將此包型運用於鑰匙圈上，著實讓人大開眼界。另外，此款鑰匙圈的設計以馬鞍包為主，並搭配雙D扣環，售價為美金900元（約台幣27,900元）。

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關鍵字：

鑰匙圈, Dior, Burberry, Off-White, Prada, Loewe, 尼龍, 牛皮, 馬鞍
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